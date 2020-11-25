Звезда сериала "Папа рулит" Екатерина Варченко: Я карьерная жадина

На телеканале ТЕТ продолжается премьера комедийного сериала «Папа рулит», который является адаптацией американского сериала «Man with a plan» с Мэттом Лебланом.

Телезрители знакомятся с семьей многодетной мамы, которая приняла решение заняться собственной карьерой и поэтому все домашние заботы переходят на ее мужа.

Актеры также уже успели оценить серии и посмеяться над ситуациями, которые случаются с героями. Своими впечатлениями от ситкома с нами поделилась исполнительница главной роли – Екатерина Варченко.

Актриса Екатерина Варченко / пресс-служба

После премьеры комедийного сериала «Папа рулит», вы смотрели серии? Довольны своей работой?

– Сразу посмотрела премьеру, а сейчас – по возможности. Когда есть время между съемками – мы устраиваем семейный просмотр. Мужу нравится больше, чем мне, ведь я анализирую свою игру. Тем не менее, работой довольна, но больше не своей, а всей команды. У меня остались очень теплые и крутые впечатления от съемочного процесса.

Актриса Екатерина Варченко / пресс-служба

– Мне нравятся все жанры. В этом вопросе я карьерная жадина. Комедия, драма, триллер, фильмы ужасов – мне не так важно, в каком жанре играть. Главное, чтобы это было в удовольствие и могло задеть зрителя.

Включай телеканал ТЕТ с понедельника по пятницу в 19:15 и наслаждайся ситкомом «Папа рулит».

Напомним,