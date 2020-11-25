Звезда сериала "Папа рулит" Екатерина Варченко: Я карьерная жадина

25 ноября 2020 02:00 Юлия Крутиева
Звезда сериала
Актриса Екатерина Варченко
instagram.com/varchuha

На телеканале ТЕТ продолжается премьера комедийного сериала «Папа рулит», который является адаптацией американского сериала «Man with a plan» с Мэттом Лебланом.

Читайте такжеВновь громкий скандал: Жена Владимира Остапчука записала эмоциональное обращение к его бывшей жене
Телезрители знакомятся с семьей многодетной мамы, которая приняла решение заняться собственной карьерой и поэтому все домашние заботы переходят на ее мужа.

Актеры также уже успели оценить серии и посмеяться над ситуациями, которые случаются с героями. Своими впечатлениями от ситкома с нами поделилась исполнительница главной роли – Екатерина Варченко.

Актриса Екатерина Варченко / пресс-служба

После премьеры комедийного сериала «Папа рулит», вы смотрели серии? Довольны своей работой?

– Сразу посмотрела премьеру, а сейчас – по возможности. Когда есть время между съемками – мы устраиваем семейный просмотр. Мужу нравится больше, чем мне, ведь я анализирую свою игру. Тем не менее, работой довольна, но больше не своей, а всей команды. У меня остались очень теплые и крутые впечатления от съемочного процесса.

Актриса Екатерина Варченко / пресс-служба

Читайте такжеНадежда Мейхер впервые за долгое время показала сына: как выглядит 18-летний парень
У вас уже есть опыт съемок в двух ситкомах телеканала ТЕТ, а какой жанр вам все же ближе – комедии или мелодрамы?

– Мне нравятся все жанры. В этом вопросе я карьерная жадина. Комедия, драма, триллер, фильмы ужасов – мне не так важно, в каком жанре играть. Главное, чтобы это было в удовольствие и могло задеть зрителя.

Включай телеканал ТЕТ с понедельника по пятницу в 19:15 и наслаждайся ситкомом «Папа рулит».

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд ТЕТ Екатерина Варченко новости ситком Папа рулит

Материалы по теме

Папа рулит: смотреть 38 серию онлайн (эфир от 25.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 38 серию онлайн (эфир от 25.11.2020)
Папа рулит: смотреть 37 серию онлайн (эфир от 25.11.2020)
Сериалы

Папа рулит: смотреть 37 серию онлайн (эфир от 25.11.2020)
Влад Яма после операции заявил, что больше не будет соглашаться на авантюры
Новости

Влад Яма после операции заявил, что больше не будет соглашаться на авантюры
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)

Холостячка: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 20.11.2020)
Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 20.11.2020
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 23.11.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 22.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK