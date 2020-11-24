Анна Ризатдинова думала о суициде: стояла на переходе, чтобы сбила машина

Чемпионка Анна Ризатдинова рассказала «Зірковому шляху» на канале «Украина» о том, что ее натолкнуло на мысли о самоубийстве.

В свое время будущей олимпийской чемпионке Анне Ризатдиновой пришлось нелегко. Ради спортивной карьеры она отказалась от привычных детских развлечений и первых красивых свиданий в юности.

Это было самопожертвование, я отказалась от личной жизни и от друзей, – призналась Ризатдинова.

Анна Ризатдинова могла не попасть в большой спорт. У будущей олимпийской чемпионки был лишний вес и широковатые плечи.

У меня дома следили за тем, что я ела, – призналась Анна Ризатдинова. – Каждый мой грамм был на счету и обсуждался всей семьей.

instagram.com/anna_rizatdinova

Но и этого оказалось мало для того, чтобы стать одной из лучших.

У меня еще с детства ножки колесом. Родители водили меня на массаж, чтобы исправить этот дефект, – сказала спортсменка. – Никто даже не думал, что я стану призером Олимпийских игр.

Ирина Дерюгина – старший тренер сборной Украины по спортивной гимнастике не видела Анну Ризатдинову среди тех, кто был достоин высокой награды.

Было крайне сложно. В моем личном дневнике можно прочесть такие записи, что, судя по ним, честно говоря, ребенку нужно было обратиться к психологу, – поделилась гостья «Зіркового шляху». – Потому что я молила Бога о том, чтобы у меня как-то удлинились ноги, чтобы я понравилась Ирине Ивановне. Порой доходило до маразма.

instagram.com/anna_rizatdinova

Ради спорта Ризатдинова отказалась от детства и юности. И случались такие моменты, когда будущая чемпионка не выдерживала напряжения и даже задумывалась о самоубийстве.

У меня ничего не было, кроме спорта, – сказала Анна. – Я помню, как стояла на пешеходном переходе и думала: «Господи, может пусть меня сейчас собьет машина».

Единственное, что ее останавливало, – это мечта получить олимпийскую медаль. Но несколько неудачных соревнований выбили Анну Ризатдинову из колеи. Спортсменка решила, что нужно уходить из большого спорта.

В какой-то момент у меня просто опустились руки, – призналась Анна. – Мне нужен был человек, который поверил бы в меня и сказал: «Ань, куда тебе заканчивать, ты еще даже не начала».

instagram.com/anna_rizatdinova

Для будущей олимпийской чемпионки таким человеком стала Ириша Блохина. Она поддержала спортсменку. И их тренировки вскоре дали высокий результат. В 2016 году Анна Ризатдинова завоевала бронзовую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

Это был такой пик счастья, что по ощущениям я испытала нечто подобное дважды в жизни: при рождении ребенка, и при получении олимпийской медали, – сказала спортсменка. – Это ни с чем несравнимо.

Напомним,