Кохання на виживання-4: участники попали в одно из самых опасных мест на планете

24 ноября 2020 12:35 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: участники попали в одно из самых опасных мест на планете
Кохання на виживання-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 24.11.2020)
пресс-служба

Участники реалити "Кохання на виживання" Костя и Кристина прочувствовали на себе опасности, поджидающие путешественников среди раскаленных песков.

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Золотистые барханы, верблюды и редкие оазисы – пустыня так и манит путешественников. И хорошо посмотреть на это чудо природы в составе экскурсии. Но если попадешь туда без сопровождения и воды – жди беды. Участники реалити "Кохання на виживання" (Новый канала) Костя и Кристина приехали в Лиму проверить свои отношения. Вместо столицы Перу их с завязанными глазами отвезли в одно из самых опасных мест на планете.

Мы находились в пустыне Сечура, – рассказывает ведущий реалити Олег Кензов. – Пара искала оазис, там их ждал первый ключ от шкатулки с выигрышем. В оазисе им должна была понадобиться лодка.

Кохання на виживання-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 24.11.2020) / пресс-служба

В 50-градусную жару пара тащила 30-килограммовую лодку по песку.

Было настолько изнурительно физически, что мозг отказывался работать, – вспоминает Кристина. – Поначалу мы еще пытались как-то разговаривать, но после первого часа, проведенного на солнце, я могла думать лишь о том, чтобы не потерять сознание.

Кохання на виживання-4: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 24.11.2020) / пресс-служба

В таких условиях участники проходили задания на совместимость. За каждый провал их наказывали.

Нам досыпали песок в лодку, – говорит девушка. – Тогда я испытывала одну эмоцию — злость! Злилась на Костю – за то, что не готов идти на уступки и принимать мою сторону. И на себя – за то, что, зная его непреклонность, не смогла подстроиться и ответить так же как он, лишь бы нам больше не досыпали этот чертов песок.

Сможет ли пара обуздать свои эмоции и найти оазис без приключений, и чем закончится опасное путешествие – смотрите сегодня в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.

Напомним,

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