Кохання на виживання-4: участники попали в одно из самых опасных мест на планете
Участники реалити "Кохання на виживання" Костя и Кристина прочувствовали на себе опасности, поджидающие путешественников среди раскаленных песков.
Мы находились в пустыне Сечура, – рассказывает ведущий реалити Олег Кензов. – Пара искала оазис, там их ждал первый ключ от шкатулки с выигрышем. В оазисе им должна была понадобиться лодка.
В 50-градусную жару пара тащила 30-килограммовую лодку по песку.
Было настолько изнурительно физически, что мозг отказывался работать, – вспоминает Кристина. – Поначалу мы еще пытались как-то разговаривать, но после первого часа, проведенного на солнце, я могла думать лишь о том, чтобы не потерять сознание.
В таких условиях участники проходили задания на совместимость. За каждый провал их наказывали.
Нам досыпали песок в лодку, – говорит девушка. – Тогда я испытывала одну эмоцию — злость! Злилась на Костю – за то, что не готов идти на уступки и принимать мою сторону. И на себя – за то, что, зная его непреклонность, не смогла подстроиться и ответить так же как он, лишь бы нам больше не досыпали этот чертов песок.
Сможет ли пара обуздать свои эмоции и найти оазис без приключений, и чем закончится опасное путешествие – смотрите сегодня в 19:00 в реалити «Кохання на виживання» на Новом канале.
Напомним,