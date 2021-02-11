Что посмотреть зимним вечером: любимый сериал Сергея Никитюка

Модельный букер, скаут и эксперт реалити Нового канала знает, чем можно украсить холодные зимние вечера.

Сильные морозы и снежные метели отбили желание выходить из дому? Ищите в этом плюсы: зато как минимум до конца недели можно по вечерам кутаться в плед и взахлеб смотреть сериалы! А если вам все надоело, предлагаем посмотреть сериалы по рекомендации модельного букера и эксперта модельного реалити Нового канала Сергея Никитюка

Мой самый любимый сериал – «Декстер», – признался эксперт реалити «Супер Топ-модель по-украински», который выходил на Новом канале. – Кроме того, могу посоветовать новый сериал «Хороший человек» (вышел в 2020 году) – его я смотрю сейчас.

«Декстер» (2006-2013)

Это сериал о вымышленном серийном убийце Декстере Моргане. С детства у него проявлялись социопатические наклонности: свою жажду убийства он направляет в, если можно так сказать, полезное русло – убивает преступников. Обязательное правило Декстера – найти неопровержимые доказательства вины своих жертв, прежде их «наказания». При этом он работает судебным экспертом по брызгам крови и искусно имитирует свои эмоции, чтобы не вызывать подозрений.

Кстати, осенью 2021 года поклонники сериала получат долгожданный подарок: Декстер вернется на экраны в 10-серийном мини-сериале!

«Хороший человек» (2020)

Детективный сериал, снятый по мотивам реальной истории поимки ангарского маньяка Михаила Попкова. В небольшой провинциальный город приезжает молодой следователь из Москвы Евгения Ключевская.

Начальство поручило ей проверить информацию о существовании серийного убийцы. Жители встречают ее холодно: похоже, каждый прячет в шкафу по скелету. Зато напарником Жени становится местный следователь Иван Крутихин, который готов помогать в поисках маньяка...