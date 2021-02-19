"Сахара" с Мэттью Макконахи: главные факты о фильме

Эксклюзив 19 февраля 2021 03:00 Юлия Крутиева
"Сахара" с Мэттью Макконахи: главные факты о фильме
пресс-служба

В это воскресенье зрители канала 2+2 присоединятся к захватывающему и опасному приключению в жаркой Африке вместе с главными героями фильма «Сахара».

В погоне за сокровищами отважный кладоискатель Дирк Питт и его лучший друг Эл Джордино отправятся в самую большую и загадочную пустыню в мире, спасут от смерти привлекательного доктора Эву Рохас и впутаются в отчаянную борьбу за экологию в сердце Африки. В главных ролях: Мэттью Макконахи, Стив Зан и Пенелопа Крус.

Интересные факты про фильм «Сахара» читайте в подборке TV.UA.

1.    Картину снимали полгода в Марокко, Испании и Лондоне.

2.    Специально для съемок главные актеры прошли курс обучения езды на верблюдах. Сцену, где герои скачут галопом рядом с идущим поездом, снимали полтора часа!

3.    В промо-туре Мэттью Макконахи объездил всю Америку на своем личном трейлере, который был украшен логотипом фильма.

4.    Хью Джекман мог бы стать главным актером «Сахары», но отказался. А Тома Круза не взяли на роль Дирка Питта из-за низкого роста.

5.    Именно на съемочной площадке «Сахары» между Мэттью Макконахи и Пенелопа Крус стали парой. Правда, их отношения продлились всего год.

Смотрите приключенческую комедию «Сахара» в это воскресенье в 20:55 на телеканале 2+2.

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