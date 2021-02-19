Сильный Эктор Хименес-Браво – о психологическом давлении в семье, отношениях и трех попытках суицида

В откровенном интервью Эктор Хименес-Браво рассказал, как переживал в детстве из-за давления семьи, почему подростком пытался совершить суицид, о каких отношениях мечтает и в чем для него заключается сила мужчины.

О семье

Телеканал СТБ в партнерстве со StarLightMedia продолжают кампанию против гендерно обусловленных стереотипов. Диджитальный проект #СильнаЯ , начатый «Холостячкой», теперь подхватывают «Холостяк» и #Сильный, в центре внимания которого – откровенный разговор об «идеальном мужчине». Героями кампании стали 14 известных мужчин, среди которых знаменитый шеф-повар, судья проекта «МастерШеф» Эктор Хименес-Браво.

Детство и юность не вызывают у меня очень хороших воспоминаний. Наша семья была очень религиозной, и у нас были определенные правила. Но вместе с тем казалось, что все эти правила были неравными для всех. Я был самым маленьким, и от меня требовали больше.

Мой старший брат был образцом в нашей семье. Он на 14 лет старше меня, он был наиболее дисциплинированным, был прилежным учеником. Брат всегда создавал видимость, что все, что он делает, – это хорошо. И всегда, когда у нас были какие-то конфликты, я был крайним. Всегда я был козлом отпущения. Меня наказывали. Отец давал мне пощечины или наказывал меня, из-за брата в том числе.

С сестрой мы ладили лучше, потому что мы были ближе. А мама всегда работала на благо семьи. Мне очень нравилось радоваться жизни, шутить, смеяться. Я обожал танцы, я обожал играть. Но много времени я проводил в одиночестве. Много одиночества было.

Эктор с мамой / instagram.com/hectorjimenezbravo

Об отце

Из-за того, что папа очень часто не был с нами, мужского примера в моем детстве не было. В какой-то момент я начал его даже ненавидеть. И когда я начал изучать кулинарию, единственной моей целью было сделать так, чтобы отец признал, что я всего достиг без него. Но когда карьера пошла вверх, я уже забыл об этом. Я начал просто наслаждаться по максимуму своим искусством, своей работой.

Мы с ним не общались лет 20, наверное. И однажды он позвонил. Это было как снег на голову. После стольких лет?! «Зачем ты мне звонишь?..» Он сказал, чтобы извиниться. Он признал, что не являлся частью моей жизни и никогда не интересовался мной. В тот момент я подумал, что много лет об этом мечтал, а сейчас его голос заставил меня вспомнить все те вещи, о которых я хотел забыть.

instagram.com/hectorjimenezbravo

О давлении и суицидальных мыслях

Отцу с братом нравилось насмехаться, издеваться над моим видом. Я был очень худенький. И то, как я выглядел, как я двигался, как бегал в футбол, что бы я ни делал – всегда были насмешки и насмешки. Я был как клоун для них. И все семейные встречи – это были худшие моменты в моей жизни.

Я уверен, что ни один ребенок в мире не должен переживать такое психологическое давление. Я очень много плакал, был в отчаянии. Я не мог понять, почему это происходит. Я три раза пытался совершить суицид, потому что уже не хотел жить...

instagram.com/hectorjimenezbravo

Об отношениях

Для меня было бы невозможным сказать жене: «Ты должна сидеть дома!». Сначала надо спросить у жены, хочет ли она иметь карьеру. Если у нее есть мечта, то почему нет? Это должен быть союз равных людей. Отношения должны быть такими, чтобы у каждого было право голоса. Каждый может сказать и выразить спокойно все, что хочет. И при этом его точка зрения не будет осужденной.

О сильном мужчине

Многие считают, что сильный мужчина – это кремень, спортивный, высокий, с сильным глубоким голосом, с мощным взглядом. Это просто стереотип. Сильный мужчина, на самом деле, включает в себя много аспектов. Его работа, его профессия, то, как он относится ко всем. Сильный мужчина уважает близких.

Сильный мужчина – это не тот, кто бьет женщину. Он показывает свои чувства и может сказать своей второй половинке: «Сегодня ночью ты мне снилась… И это был невероятный, сказочный сон! И мы были влюблены. Так счастливы, как я мечтал».

Сильный мужчина может оставаться дома и готовить для жены. И может помогать супруге, которая работает. Он может быть чувственным. Ведь мечта любого человека в том, чтобы рядом был чувственный человек, который может разделить твои переживания и эмоции.

instagram.com/hectorjimenezbravo

О проекте «Холостяк»

Знаете, на самом деле, проект «Холостяк» не отличается от реальной жизни. В жизни как происходит процесс отношений? Люди встречаются, пытаются построить отношения. Ходят на свидания. Иногда это работает, иногда не работает. Это процесс развития отношений между мужчиной и женщиной. В реальной жизни это все происходит точно так же.