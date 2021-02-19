Шоумен Юлік показав спільний плід праці з Наталею Валевською: майбутній шлягер?

Шоумен Julik співпрацює з українською співачкою Наталею Валевською.

Раніше у своєму тік-ток український шоумен Юлік продемонстував бекстейдж із запису вокалу зі співачкою Наталією Валевською, та вже сьогодні вся країна може почути їхній плід праці.

«Я люблю Україну» – саме така назва нової композиції співачки, яка має всі шанси стати справжнім шлягером. До слова, Юлік долучився до написання музики цього твору та є автором аранжування.

Я радий, коли творчі люди вміють знаходити спільну мову та робити усе в своє задоволення. Коли до мене зателефонувавла Наталя, я охоче погодився на її пропозицію написати музику до її нової пісні «Я люблю Україну»! Саме ця співпраця є дуже легкою, тому що спільну мову, мені здається, ми знайшли одразу, – коментує Юлік.

Шоумен JULIK с Натальей Валевской / пресс-служба

До слова, Наталія Валевська прокоментувала співпрацю із Юліком так:

Я звернулась до одного з композиторів, але він не зміг написати музику на ці вірші. І тоді я звернулась до молодого та талановитого Julik - Назарія Гука. Ми одразу знайшли спільну мову. Виявилось, що мама Назарія, так само як і моя мама, вже понад 20 років на заробітках в Італії.