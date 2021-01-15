Алина Гросу презентовала музыкальную версию фильма "Двое над пропастью"
15 января 2021 16:10
Певица Алина Гросу
пресс-служба
Певица Алина Гросу порадовала публику новой творческой работой.
Читайте такжеМарина Боржемская впервые рассказала о свиданиях после болезненного развода с УзелковымПосле успешных премьер детективного многосерийного фильма «Двое над пропастью» на телеканале СТБ и саундтрека к нему «Удержи меня», певица и актриса Алина Гросу представила клип, состоящий из самых ярких эпизодов сериала.
В «Двое над пропастью» Алина сыграла одну из главных ролей: ее героиня страдает психологическим расстройством.
Нужно было сыграть правдоподобно и на грани. У меня была неконтролируемая история любви к сестре, а не к мужчине, здесь были сложности,- рассказывает Алина. - У меня нет сестры в реальной жизни, поэтому понимать всю эту историю старалась через боязнь потерять маму.
Певица Алина Гросу / пресс-служба
Это мой первый опыт в качестве, так сказать, большого режиссера. С Алиной работалось легко, мы с ней на одной волне, дополняем друг друга, и она привнесла в работу много идей, - рассказывает режиссер. - Ее песня стала значительным плюсом для нашего сериала. Надеемся, что после просмотра клипа, те, кто не видел сериал, захотят его посмотреть.
Певица Алина Гросу / пресс-служба
Я всегда очень хотела, чтобы одна из моих песен стала саундтреком к картине. Очень рада тому, что мне позволили это сделать, - говорит Алина. - Приятно и комфортно работать на площадке с близким человеком, который тебя чувствует и понимает. Я была восхищена и счастлива!Напомним,