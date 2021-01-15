Алина Гросу презентовала музыкальную версию фильма "Двое над пропастью"

Певица Алина Гросу порадовала публику новой творческой работой.

После успешных премьер детективного многосерийного фильма «Двое над пропастью» на телеканале СТБ и саундтрека к нему «Удержи меня», певица и актриса Алина Гросу представила клип, состоящий из самых ярких эпизодов сериала.

В «Двое над пропастью» Алина сыграла одну из главных ролей: ее героиня страдает психологическим расстройством.

Нужно было сыграть правдоподобно и на грани. У меня была неконтролируемая история любви к сестре, а не к мужчине, здесь были сложности,- рассказывает Алина. - У меня нет сестры в реальной жизни, поэтому понимать всю эту историю старалась через боязнь потерять маму.

Певица Алина Гросу / пресс-служба

Большинство эпизодов было снято на крышах украинской столицы. Многое снимали в ночное время, поэтому, во избежание несчастных случаев, локации подбирались тщательно, и от красивых видов, но неустойчивых условий приходилось отказываться.

Режиссером фильма стал Роман Полянский, хорошо известный поклонникам Гросу как главный герой целой череды ее клипов, включая трилогию «Дико Любила Вову».

Это мой первый опыт в качестве, так сказать, большого режиссера. С Алиной работалось легко, мы с ней на одной волне, дополняем друг друга, и она привнесла в работу много идей, - рассказывает режиссер. - Ее песня стала значительным плюсом для нашего сериала. Надеемся, что после просмотра клипа, те, кто не видел сериал, захотят его посмотреть.

Певица Алина Гросу / пресс-служба

Я всегда очень хотела, чтобы одна из моих песен стала саундтреком к картине. Очень рада тому, что мне позволили это сделать, - говорит Алина. - Приятно и комфортно работать на площадке с близким человеком, который тебя чувствует и понимает. Я была восхищена и счастлива!

Напомним,