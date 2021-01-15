Алина Гросу презентовала музыкальную версию фильма "Двое над пропастью"

15 января 2021 16:10 Юлия Крутиева
Алина Гросу презентовала музыкальную версию фильма
Певица Алина Гросу
пресс-служба

Певица Алина Гросу порадовала публику новой творческой работой.

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После успешных премьер детективного многосерийного фильма «Двое над пропастью» на телеканале СТБ и саундтрека к нему «Удержи меня», певица и актриса Алина Гросу представила клип, состоящий из самых ярких эпизодов сериала. 

В «Двое над пропастью» Алина сыграла одну из главных ролей: ее героиня страдает психологическим расстройством. 

Нужно было сыграть правдоподобно и на грани. У меня была неконтролируемая история любви к сестре, а не к мужчине, здесь были сложности,- рассказывает Алина. - У меня нет сестры в реальной жизни, поэтому понимать всю эту историю старалась через боязнь потерять маму.

Певица Алина Гросу / пресс-служба
Большинство эпизодов было снято на крышах украинской столицы. Многое снимали в ночное время, поэтому, во избежание несчастных случаев, локации подбирались тщательно, и от красивых видов, но неустойчивых условий приходилось отказываться. 

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Режиссером фильма стал Роман Полянский, хорошо известный поклонникам Гросу как главный герой целой череды ее клипов, включая трилогию «Дико Любила Вову».

Это мой первый опыт в качестве, так сказать, большого режиссера. С Алиной работалось легко, мы с ней на одной волне, дополняем друг друга, и она привнесла в работу много идей, - рассказывает режиссер. - Ее песня стала значительным плюсом для нашего сериала. Надеемся, что после просмотра клипа, те, кто не видел сериал, захотят его посмотреть.

Певица Алина Гросу / пресс-служба
Я всегда очень хотела, чтобы одна из моих песен стала саундтреком к картине. Очень рада тому, что мне позволили это сделать, - говорит Алина. - Приятно и комфортно работать на площадке с близким человеком, который тебя чувствует и понимает. Я была восхищена и счастлива!

Напомним, 

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