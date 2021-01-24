Как похудеть после праздников – советы от фитнес-тренера Марины Боржемской

24 января 2021 03:00 Юлия Крутиева
Как похудеть после праздников – советы от фитнес-тренера Марины Боржемской
Фитнес-тренер Марина Боржемская
instagram.com/uzelkova.marina

Фитнес-тренер, адепт здорового образа жизни и эксперт по правильному питанию поделилась лайфхаками, как распрощаться с лишними килограммами после новогодних праздников.

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Марина Боржемская знает все о здоровом образе жизни, проводит онлайн-марафоны по похудению, онлайн-тренировки и ведет авторский блог на эту тему. За кулисами съемок шоу «Где логика?», которое с 9 марта стартует в эфире Нового канала, женщина поделилась лайфхаками, как вернуться в форму после праздников. Записывайте важные советы!

Первое, что нужно сделать, чтобы прийти в форму после праздников – это очистить свой холодильник от всех вредных вкусностей, – говорит Марина. – После этого постараться наладить правильное трехразовое питание. Утром, днем и вечером – три полноценных приема пищи. Самое главное – сохранять нормальные паузы, где-то три-четыре часа, между завтраком, обедом и ужином. Ваш рацион должен быть сбалансированным. Откажитесь от алкоголя, потому что он будет блокировать процесс похудения и, соответственно, о хорошей фигуре или возвращении в свою привычную форму после праздников можно забыть. В настоящее время также забудьте, что есть любые сладости. Точнее – вредные сладости. Замените их на сухофрукты, фрукты, ягоды.

Как похудеть после праздников – советы от фитнес-тренера Марины Боржемской / instagram.com/uzelkova.marina

Но одного лишь правильного питания будет недостаточно. Вспоминаем о физических нагрузках.

Во-первых, следует ежедневно делать утреннюю зарядку. Перед ней не забывать о стакане воды, – говорит Боржемская. – Во-вторых, должны быть какие-то тренировки. Я очень часто провожу их онлайн на своей странице в Instagram, публикую там разные советы и комплексы упражнений. Также советую делать контрастный душ. Сначала будет сложно следовать всем советам, но если делать так каждый день, все входит в привычку. Поверьте, потом по-другому и не захочется жить. Поэтому если будете придерживаться рациона, не поддаваться искушению съесть что-нибудь сладенькое, копченое или жареное, выполнять все рекомендации, то успех обеспечен!

Как похудеть после праздников – советы от фитнес-тренера Марины Боржемской / instagram.com/uzelkova.marina

Интеллектуально-развлекательное шоу «Где логика?» стартует 9 марта в 19:00 на Новом канале. Не пропустите взрывную премьеру этой весны!

Напомним,

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