МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу
Наконец телезрители узнали, кто же стал пятым звездным детективом шоу МАСКА, и весь первый эпизод скрывался за образом Буйвола.
Согласно голосованию в студии в номинацию попали Коза и Роза. Зрители должны были решить, кто из этих участников покинет шоу в 1 выпуске и раскроет свою личность. Однако неожиданно на сцене появился Буйвол, который заявил, что сегодня маску снимет он.
Таким образом, Коза и Роза продолжают борьбу за звание сильнейшего певца в маске, а рассекретить свою личность и имя пятого звездного детектива гипер-шоу «МАСКА» придется Буйволу.
Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Буйвола скрывался и является пятым звездным детективом шоу МАСКА – Олег Винник.