МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу

23 января 2021 19:47 Юлия Крутиева
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буйвола, и является пятым детективом шоу
пресс-служба канала Украина

Наконец телезрители узнали, кто же стал пятым звездным детективом шоу МАСКА, и весь первый эпизод скрывался за образом Буйвола.

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16 января на канале Украина в эфир вышел премьерный 1 выпуск грандиозного детектив-шоу МАСКА. На сцене выступили первая восьмерка участников: яркое Солнце, эпатажный панк-рокер Сом, кокетливая Лисица, романтический Дракон, зажигательная Коза, соблазнительная Роза, трогательное Жабеня и киберпанк Буйвол.

Согласно голосованию в студии в номинацию попали Коза и Роза. Зрители должны были решить, кто из этих участников покинет шоу в 1 выпуске и раскроет свою личность. Однако неожиданно на сцене появился Буйвол, который заявил, что сегодня маску снимет он.

Таким образом, Коза и Роза продолжают борьбу за звание сильнейшего певца в маске, а рассекретить свою личность и имя пятого звездного детектива гипер-шоу «МАСКА» придется Буйволу.

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Выступление очень растрогало Настю Каменских. DZIDZIO и Андрей Данилко убеждены, что под этой маской скрылся Потап. А вот предположение телезрителей разделились практически 50% на 50% – Олег Винник или Потап.

Сегодня интрига была раскрыта. Под образом Буйвола скрывался и является пятым звездным детективом шоу МАСКА – Олег Винник.

Олег Винник в шоу МАСКА / пресс-служба канала Украина

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