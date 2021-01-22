Тревел-проекту "Орел и Решка" – 10 лет: раскрываем секреты нового юбилейного сезона

22 января 2021 13:20 Юлия Крутиева
Тревел-проекту
Орел и Решка. 10 лет
пресс-служба Нового канала

Легендарный тревел-проект празднует юбилей. И празднует с размахом! 13 февраля в эфире Нового канала – сезон «Орел&Решка. 10 лет» со звездными ведущими и крутыми локациями.

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Кажется, только вчера Алан и Жанна Бадоевы снимались в первом выпуске «Орла&Решки» в Барселоне, и вот прошло целых десять лет! Отпраздновать юбилей создатели тревел-проекта решили по-особому… и пригласили на роли ведущих популярных звезд. Десять выпусков, десять пар известных артистов, десять интересных и красочных направлений – все это в эфире Нового канала уже с 13 февраля.

Идею снять звезд в качестве ведущих «Орла&Решки» мы обсуждали очень давно, и я лично очень «топила» за нее, – призналась генеральный продюсер тревел-проекта Елена Синельникова. – К тому же, десятый, юбилейный сезон передачи мы уже снимали с самыми яркими ведущими «Орла&Решки», поэтому не хотелось повторяться. Решили отметить десятую годовщину со звездами, за которыми зрителям будет очень интересно наблюдать не как за артистами, а как за обычными туристами.

Вклиниться в плотный график артистов со съемками тревел-проекта – задача не из легких. Но команде «Орла&Решки» под силу все! Ведь именно звезды – основная «фишка» сезона.

Если в остальных сезонах у нас акцент на открытии страны с новых сторон, то в «Орел&Решка. 10 лет» – именно на звездах. Нам интересно показать их обычными путешественниками с рюкзаком за плечами, – отметила Синельникова. – Или наоборот – удивить необычными дорогими развлечениями и местами, хотя они, возможно, видели немало.

Съемки усложнились еще и карантином: не во все страны можно попасть в принципе, во многих вводят комендантский час.

Проект «Орел&Решка» столкнулся с ужасающими ограничениями: нам пришлось выбирать из стран, которые открыты и не требуют после прилета 14 дней находиться на карантине. Мы постоянно подстраиваемся под карантинные условия, – призналась Елена Новому каналу. – К примеру, 5 января группа должна была вылетать на съемки в Перу. А 1 января узнали, что Перу закрылось на карантин! Пришлось срочно сдавать билеты и искать новую страну, заново сдавать ПЦР-тесты.

И напоследок – спойлер: «Орел&Решка. 10 лет» откроет парочка музыкантов – Мишель Андраде и Позитив! Специально ради Мишель съемочная группа отправилась на родину певицы – в Боливию. Кстати, в этом выпуске Андраде потратит почти все свои сто долларов, чтобы купить билет на самолет и встретиться со своим отцом. А не виделись они уже три года!

Премьера сезона «Орел&Решка. 10 лет» – в субботу, 13 февраля, в 10:00 на Новом канале!

Напомним,

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