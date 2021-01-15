Орел и Решка. Девчата: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
16 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 14 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.
Город удивительных красот Алматы
В Казахстане аренда автомобиля по карману даже бюджетном туристу. Этой возможностью и воспользуется Настя Ивлеева. Отправной первой точкой на маршруте ведущей будет самый крупнейший город республики – Алматы. Несмотря на то, что этот город – миллионник, он совершенно не похож на муравейник.
Казахстан с высоты птичьего полета
Горы – главная изюминка Казахстана. У14 выпуске Орел и Решка. Девчата Юлия Коваль пролетит над горами на вертолете, а также устроит экстрим-трип на квадроцикле. Понравятся ли ведущей такие экстремальные развлечения? Смотрите в тревел-шоу Орел и Решка. Девчата онлайн.
Лыжный спорт
Казахстан – настоящий рай для любителей лыж и сноубордов. Вы только представьте, на горнолыжном курорте есть целых 18 трасс, протяженность которых составляет 20 километров. Настя Ивлеева впервые за время съемок Орел и Решка встанет на лыжи и попытается овладеть основами катания. Удастся ли ведущей блеснуть мастерством? Интересно узнать, как в Казахстане с местной кухней и гостиничным сервисом?
14 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 16.01.2021 в 11.00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.