Орел и Решка. Девчата: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)

15 января 2021 23:30 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Девчата: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
Орел и Решка. Девчата: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 16.01.2021)
пресс-служба

16 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 14 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

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Смотрите в 14 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата: на этот раз Настя Ивлеева и Юлия Коваль будут покорять Казахстан. Страна славится высокими горами, бескрайними степями, живописной природой, древней историей и интересными традициями. Чем удивит сердце Евразии наших путешественниц? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн Орел и Решка. Девчата выпуск 14.

Город удивительных красот Алматы

В Казахстане аренда автомобиля по карману даже бюджетном туристу. Этой возможностью и воспользуется Настя Ивлеева. Отправной первой точкой на маршруте ведущей будет самый крупнейший город республики – Алматы. Несмотря на то, что этот город – миллионник, он совершенно не похож на муравейник.

Казахстан с высоты птичьего полета

Горы – главная изюминка Казахстана. У14 выпуске Орел и Решка. Девчата Юлия Коваль пролетит над горами на вертолете, а также устроит экстрим-трип на квадроцикле. Понравятся ли ведущей такие экстремальные развлечения? Смотрите в тревел-шоу Орел и Решка. Девчата онлайн.

Лыжный спорт

Казахстан – настоящий рай для любителей лыж и сноубордов. Вы только представьте, на горнолыжном курорте есть целых 18 трасс, протяженность которых составляет 20 километров. Настя Ивлеева впервые за время съемок Орел и Решка встанет на лыжи и попытается овладеть основами катания. Удастся ли ведущей блеснуть мастерством? Интересно узнать, как в Казахстане с местной кухней и гостиничным сервисом?

14 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 16.01.2021 в 11.00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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