Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 17 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

9 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 17 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 17 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3 : ведущие тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 17 выпуск от 09.01.2021 вернулось в Германию, чтоб показать одно из чудес Европы – долину реки Рейн. Это край в самом сердце Германии, окруженный виноградниками, немецкими городками и средневековыми замками. И свое путешествие ведущие Антон и Василиса начнут с городка Рюдесхайм.

Традиционный немецкий городок Рюдесхайм

Чтобы побывать в Германии из сказок братьев Гримм, нужно заехать в самое сердце Рейна – городок Рюдесхайм. Это лучшее место для начала путешествия программы Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон по долине Рейна: он компактный и олицетворяет собой старую Германию с ее традициями и средневековым видом. Дома в городке настолько старые, что некоторые уже рассыпаются. Но они до сих пор находятся под эгидой ЮНЕСКО.

Река Рейн – символ всей Германии

Главное развлечение в Рюдесхайме – канатная дорога, которая ведет на смотровую площадку с видом на Рейн. Антон в 17 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон покажет красоту долины осенью: ее золотые виноградники, их плантации и незабываемый вид с горы на величественную реку Рейн. Она – главный символ Германии. Когда здесь не было автобанов, именно Рейн была главной магистралью, которая связывала всю страну.

В тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 2020 в Германии вы проедете по известной на весь мир немецкой трассе автобан, на которой нет ограничений скорости и машины могут уверенно разгоняться до 260 км/час. На этой дороге водителей не только не ограничивают в скорости, но даже могут оштрафовать за слишком низкую скорость! В чем успех этой идеально ровной немецкой трассы?

17 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.