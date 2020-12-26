Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)

26 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 15 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 15 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3 : тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 15 выпуск от 26.12.2020 долетело до Африки, в дикую Замбию, чтобы увидеть самое бушующее, гремящее и радужное чудо света – водопад Виктория. Вместе с ведущими Антоном и Василисой вас затянет в водоворот африканских приключений в программе Орел и Решка. Чудеса света 2020: местные шумные рынки, огромные слоны и страшные рыбы-тигры, жаркое сафари и бескрайние саванны.

Испепеляющее солнце Африки

На водопад Виктория можно смотреть с территории двух стран: Зимбабве и Замбии. Из-за пандемии границы Зимбабве закрыты, поэтому ведущие прилетели в африканскую страну в южном полушарии Замбию, город Ливингстон. Пока у нас зима и метет снег, здесь испепеляющие 40 градусов. Была бы воля ведущих Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон, провели бы эти выходные под кондиционером. Но прилететь сюда и не посмотреть на водопад Виктория – настоящее преступление!

Главный городок Ливингстон и первооткрыватель водопада Виктория

В городке Ливингстон живет 140 тысяч человек. Назван он в честь шотландского путешественника, который 165 лет назад открыл главное чудо света Замбии – водопад Виктория. В самом городе туристу делать нечего, но даже обычная прогулка по африканским улочкам будет для приезжего экзотикой и ярким воспоминанием. Бутики на тротуаре, целые магазины техники на столах и спортивный бар, который находится в будке под навесом. Посетите замбийский рынок в программе Орел и Решка. Чудеса света 2020 в Африке.

Как сэкономить на трансфере из аэропорта? Где остановиться на ночевку богачу и туристу со ста долларами? Как впритык подъехать к главному чуду света в Африке? И что из себя представляет водопад Виктория?

15 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.