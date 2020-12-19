Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)

19 декабря 2020 02:00 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)
пресс-служба

19 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 14 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

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Смотрите в 13 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3: ведущие Антон и Василиса окажутся в сказке и посетят символ компании Walt Disney – их известный замок из заставки. Они покажут вам не его макет, а настоящий реальный замок, с которого тот был срисован. В 14 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 2020 отправляйтесь в горы на юг Баварии к королевскому замку Нойшванштайн или Замку Золушки…

Дорога к Замку Золушки

Ехать к замку нужно через столицу Баварии, город Мюнхен. А оттуда держать путь на город Фюссен. И до сказочного чуда света там рукой подать. Один из ведущих программы Орел и Решка. Чудеса света в Баварии покажет вам, как сэкономить на общественном транспорте, а другой – баварскую гордость, новую сверхсовременную и мощную модель их самой известной марки машины.

Небольшой баварский городок Фюссен

Фюссен – это аккуратный город с традиционными фресками на стенах домов. От него до сказочного чуда света идти всего четыре километра. И Василиса в Орел и Решка. Чудеса света 2020 выпуск 14 отправится к замку пешком, чтобы прочувствовать атмосферу этого города, погулять его улочками и насладиться видами.

Сказочное чудо света – Замок Золушки

Королевский замок Нойшванштайн – именно здесь творится все волшебство. Белоснежный, он парит над альпийской долиной и восхищает своими размерами. Вместе с Антоном вы подъедете к нему, как во времена рыцарей и принцесс – на карете с лошадьми. Он расскажет вам историю этого королевского замка, о его интригах и королях. А также покажет эксклюзивную съемку замка внутри! Расписные стены, причудливые канделябры, резьба с замудренным орнаментом и один из первых телефонов в Европе – такого вы нигде больше не увидите. Путешествие в сказку смотрите онлайн в программе Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 14 выпуск от 19.12.2020.

14 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 19.12.2020 в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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