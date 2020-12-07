Le Маршрутка-2: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)

12 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 7 выпуск 2 сезона тревел-проекта Le Маршрутка.

Le маршрутка-2 Смотрите в 7 выпуске тревел-шоу Le Маршрутка-2: Заядлая путешественница Леся Никитюк преодолела 15 тысяч километров вместе с 13 единомышленниками, чтобы открыть такие красоты Украины, от которых дух захватывает. Каждую субботу она показывает много интересных достопримечательностей, куда захочется рвануть без раздумий. А еще Леся затронет острые социальные темы и познакомит с удивительными украинцами. Следующий пункт назначения фирменной маршрутки – Закарпатье.

7 выпуск тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите 12.12.2020 в 12:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите ПО ССЫЛКЕ.