Le Маршрутка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
28 ноября 2020 19:50
Юлия Крутиева
Le Маршрутка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
пресс-служба Нового канала
5 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск 2 сезона тревел-проекта Le Маршрутка.
Смотрите в 6 выпуске тревел-шоу Le Маршрутка-2
: Заядлая путешественница Леся Никитюк преодолела 15 тысяч километров вместе с 13 единомышленниками, чтобы открыть такие красоты Украины, от которых дух захватывает. Каждую субботу она показывает много интересных достопримечательностей, куда захочется рвануть без раздумий. А еще Леся затронет острые социальные темы и познакомит с удивительными украинцами. Следующий пункт назначения фирменной маршрутки – Причерноморье.
6 выпуск тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите 05.12.2020 в 12:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите ПО ССЫЛКЕ.