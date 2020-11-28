Le Маршрутка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)

28 ноября 2020 19:50 Юлия Крутиева
Le Маршрутка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
Le Маршрутка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
пресс-служба Нового канала

5 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 6 выпуск 2 сезона тревел-проекта Le Маршрутка.

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Смотрите в 6 выпуске тревел-шоу Le Маршрутка-2: Заядлая путешественница Леся Никитюк преодолела 15 тысяч километров вместе с 13 единомышленниками, чтобы открыть такие красоты Украины, от которых дух захватывает. Каждую субботу она показывает много интересных достопримечательностей, куда захочется рвануть без раздумий. А еще Леся затронет острые социальные темы и познакомит с удивительными украинцами. Следующий пункт назначения фирменной маршрутки – Причерноморье.

6 выпуск тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите 05.12.2020 в 12:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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