Le Маршрутка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)

14 ноября 2020 21:20 Юлия Крутиева
Le Маршрутка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
Le Маршрутка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
пресс-служба

21 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск 2 сезона тревел-проекта Le Маршрутка.

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Смотрите в 5 выпуске тревел-шоу Le Маршрутка-2: Заядлая путешественница Леся Никитюк преодолела 15 тысяч километров вместе с 13 единомышленниками, чтобы показывать такие красоты Украины, от которых дух захватывает. Во втором сезоне будет еще больше интересных достопримечательностей, куда захочется рвануть без раздумий. А еще Леся затронет острые социальные темы и познакомит с удивительными украинцами. Следующий пункт назначения фирменной маршрутки – Галичина.

5 выпуск тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите 21.11.2020 в 12:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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