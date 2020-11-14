Le Маршрутка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
14 ноября 2020 21:20
Le Маршрутка-2: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)
пресс-служба
21 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск 2 сезона тревел-проекта Le Маршрутка.
Le Маршрутка-2: Заядлая путешественница Леся Никитюк преодолела 15 тысяч километров вместе с 13 единомышленниками, чтобы показывать такие красоты Украины, от которых дух захватывает. Во втором сезоне будет еще больше интересных достопримечательностей, куда захочется рвануть без раздумий. А еще Леся затронет острые социальные темы и познакомит с удивительными украинцами. Следующий пункт назначения фирменной маршрутки – Галичина.
5 выпуск тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите 21.11.2020 в 12:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.