Мир наизнанку-11: смотреть 27 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)

12 ноября 2020 20:40 Юлия Крутиева
Мир наизнанку-11: смотреть 27 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)
Мир наизнанку-11: смотреть 27 выпуск онлайн (эфир от 18.11.2020)

18 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 27 выпуск 11 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.

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Смотрите в 27 выпуске тревел-шоу Мир наизнанку-11: в Поднебесной команда «Мира наизнанку» нашла эксклюзивы, которые не показывал еще никто в мире. В продолжении китайского сезона Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев будут жить в юртах, ездить верхом на верблюдах при температуре минус 42 градуса, а также покажут невероятные племена и традиции, в существование которых в XXI веке сложно поверить...

27 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-11 смотрите 18.11.2020 в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу «Мир наизнанку-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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