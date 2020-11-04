Мир наизнанку-11: Дима Комаров побывает в лаборатории будущего, которая занимается клонированием
"Мир наизнанку" узнает у китайских ученых, возможно ли уже сегодня создать в лаборатории второго Диму Комарова.
Мечта о вечной жизни никогда не покидала человека. На протяжении всей истории люди искали эликсир молодости, создавали мифы, писали книги и снимали фильмы о вечной жизни. Но сегодня китайские ученые приблизились к решению проблемы долголетия человека как никогда ранее, и уже могут похвастаться успехами. И то, что во всем мире проходит в виде экспериментов и исследований, они поставили “на поток” и сделали технологии клонирования повседневностью.
Дмитрий Комаров побывает в офисе научной компании, которая занимается коммерческим клонированием домашних животных, и покажет, как ученые создают в пробирках новые жизни из ДНК.
Прямо у нас на глазах происходит настоящее чудо – живое существо создают из клеток. Сегодня я увидел то, что впечатлило меня настолько, что мир действительно прежним уже не будет, – делится впечатлениями телеведущий. – Фантастические фильмы, которые я видел в детстве, книги – все это ожило на моих глазах. И я увидел, что будущее не только на экране, а оно совсем рядом.
Насколько далеко зашли технологии будущего, и возможно ли уже сегодня создать клона Дмитрия Комарова - смотрите в новой серии “Мира наизнанку” сегодня в 22.45 на канале “1+1”.