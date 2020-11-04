Мир наизнанку-11: Дима Комаров побывает в лаборатории будущего, которая занимается клонированием

"Мир наизнанку" узнает у китайских ученых, возможно ли уже сегодня создать в лаборатории второго Диму Комарова.

Сегодня, 4 ноября, в 22.45 на телеканале "1+1" выйдет новая серия тревел-шоу "Мир наизнанку-11" , в которой Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев продолжат показывать изнанку Поднебесной. В этот раз смелые путешественники отправятся в Пекин, чтобы эксклюзивно показать украинским зрителям лабораторию будущего, в которой уже сегодня создают клонов.

Мечта о вечной жизни никогда не покидала человека. На протяжении всей истории люди искали эликсир молодости, создавали мифы, писали книги и снимали фильмы о вечной жизни. Но сегодня китайские ученые приблизились к решению проблемы долголетия человека как никогда ранее, и уже могут похвастаться успехами. И то, что во всем мире проходит в виде экспериментов и исследований, они поставили “на поток” и сделали технологии клонирования повседневностью.

В продолжении китайской экспедиции “Мир наизнанку” отправится в Пекин, чтобы узнать больше об этой технологии, которая поразила весь мир, и найти ответ на вопрос, может ли человек если не жить вечно, то хотя бы перерождаться снова и снова.

Дмитрий Комаров побывает в офисе научной компании, которая занимается коммерческим клонированием домашних животных, и покажет, как ученые создают в пробирках новые жизни из ДНК.

Прямо у нас на глазах происходит настоящее чудо – живое существо создают из клеток. Сегодня я увидел то, что впечатлило меня настолько, что мир действительно прежним уже не будет, – делится впечатлениями телеведущий. – Фантастические фильмы, которые я видел в детстве, книги – все это ожило на моих глазах. И я увидел, что будущее не только на экране, а оно совсем рядом.

Кроме удивительных достижений китайских ученых, которые приближают человечество к реализации мечты о вечной жизни, Дмитрий Комаров эксклюзивно покажет, как ведут себя взрослые клонированные животные в реальной жизни и отличаются ли от “оригинала”. В процессе съемок телеведущему удалось также узнать секрет китайской киноиндустрии – оказывается, даже среди кинозвезд есть клоны.

Насколько далеко зашли технологии будущего, и возможно ли уже сегодня создать клона Дмитрия Комарова - смотрите в новой серии “Мира наизнанку” сегодня в 22.45 на канале “1+1”.