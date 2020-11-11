Мир наизнанку-11: Дима Комаров впервые поучаствует в гонках на верблюдах

В новом выпуске "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров покажет, как монголам на севере Китая удается выживать при 50-градусных морозах и до сих пор беречь собственные древние традиции.

Сегодня, 11 ноября, в 22.45 на телеканале "1+1" выйдет новая серия тревел-шоу "Мир наизнанку-11" в которой Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев продолжат показывать изнанку Поднебесной. В этот раз ребята познакомятся с "потомками" великого Чингисхана, чтобы подготовиться с ними к древним традиционным соревнованиям – гонке на северных верблюдах.

В этот раз из современного и инновационного Пекина команда "Мира наизнанку" перенесется в самый холодный и аутентичный регион Китая, в котором в условиях экстремальных холодов вдали от цивилизации живут 6 миллионов этнических монголов. Они сохранили свой древний способ жизни и не отказались от своих национальных традиций. Здесь шаманы все еще проводят мистические ритуалы, люди живут в юртах, а мужчины предпочитают автомобилям езду верхом или в упряжках.

Уже многие века для жителей Внутренней Монголии главными в хозяйстве остаются животные, которых точно не ожидаешь встретить в этом морозном месте - верблюды. "Мир наизнанку" приедет сюда за два дня до самого главного праздника в жизни всех монголов - зимнего фестиваля Наадам. Этому празднику уже больше 8 веков, а одним из самых важных событий фестиваля является гонка на верблюдах.

Чтобы узнать все подробности подготовки к необычным соревнованиям, Дмитрий Комаров отправится в гости к самому известному в регионе монголу, который со своим верблюдом-чемпионом рекордное количество раз получал призовые места на гонках. Хозяин предложит поучаствовать в небольших пробных скачках на верблюдах и ведущему тревел-шоу.

Я попал в зимнюю сказку - и впервые в нашей программе поучаствую в гонке на верблюде. А они разгоняются до 65 километров в час. Я еще никогда не бегал на верблюде. Это такой адреналин! - поделится впечатлениями Дмитрий Комаров.

Мир наизнанку-11: Дима Комаров впервые поучаствует в гонках на верблюдах / пресс-служба канала 1+1

Также потомки династии Чингисхана поделятся секретами, как им удается выживать при температуре минус 40-50 градусов и предложат украинским путешественникам "утеплиться" по-монгольски.

Кроме того, команда "Мира наизнанку" переночует в настоящей юрте, попробует традиционные монгольские деликатесы и узнает, почему в современном веке монголы намеренно отказываются от благ цивилизации.

Как жители Внутренней Монголии готовят верблюдов к масштабному фестивалю Наадам и какие особенности жизни потомков Чингисхана удивят даже Дмитрия Комарова - смотрите в новой серии "Мира наизнанку" уже сегодня в 22.45 на канале "1+1".

Напомним,