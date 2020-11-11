Мир наизнанку-11: Дима Комаров впервые поучаствует в гонках на верблюдах
В новом выпуске "Мир наизнанку" Дмитрий Комаров покажет, как монголам на севере Китая удается выживать при 50-градусных морозах и до сих пор беречь собственные древние традиции.
В этот раз из современного и инновационного Пекина команда "Мира наизнанку" перенесется в самый холодный и аутентичный регион Китая, в котором в условиях экстремальных холодов вдали от цивилизации живут 6 миллионов этнических монголов. Они сохранили свой древний способ жизни и не отказались от своих национальных традиций. Здесь шаманы все еще проводят мистические ритуалы, люди живут в юртах, а мужчины предпочитают автомобилям езду верхом или в упряжках.
Уже многие века для жителей Внутренней Монголии главными в хозяйстве остаются животные, которых точно не ожидаешь встретить в этом морозном месте - верблюды. "Мир наизнанку" приедет сюда за два дня до самого главного праздника в жизни всех монголов - зимнего фестиваля Наадам. Этому празднику уже больше 8 веков, а одним из самых важных событий фестиваля является гонка на верблюдах.
Чтобы узнать все подробности подготовки к необычным соревнованиям, Дмитрий Комаров отправится в гости к самому известному в регионе монголу, который со своим верблюдом-чемпионом рекордное количество раз получал призовые места на гонках. Хозяин предложит поучаствовать в небольших пробных скачках на верблюдах и ведущему тревел-шоу.
Я попал в зимнюю сказку - и впервые в нашей программе поучаствую в гонке на верблюде. А они разгоняются до 65 километров в час. Я еще никогда не бегал на верблюде. Это такой адреналин! - поделится впечатлениями Дмитрий Комаров.
Как жители Внутренней Монголии готовят верблюдов к масштабному фестивалю Наадам и какие особенности жизни потомков Чингисхана удивят даже Дмитрия Комарова - смотрите в новой серии "Мира наизнанку" уже сегодня в 22.45 на канале "1+1".
Напомним,