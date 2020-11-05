Мир наизнанку-11: смотреть 26 выпуск онлайн (эфир от 11.11.2020)

11 ноября на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 26 выпуск 11 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.

Смотрите в 26 выпуске тревел-шоу Мир наизнанку-11: в Поднебесной команда «Мира наизнанку» нашла эксклюзивы, которые не показывал еще никто в мире. В продолжении китайского сезона Дмитрий Комаров и Александр Дмитриев будут жить в юртах, ездить верхом на верблюдах при температуре минус 42 градуса, а также покажут невероятные племена и традиции, в существование которых в XXI веке сложно поверить.

26 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-11 смотрите 11.11.2020 в 22:45 на 1+1 и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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