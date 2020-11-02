Le Маршрутка-2: Леся Никитюк "прогулялась" по подводному музею
В Днепропетровской области ведущая Леся Никитюк смогла насладиться удивительными арт-объектами.
Заправляйте машину или покупайте билет на поезд в Днепропетровскую область. Там Леся Никитюк, путешествуя на своей «Le Маршрутке» (Новый канал), нашла настоящее подводное царство на дне Новониколаевского карьера.
Идея обустроить в карьере музей пришла спонтанно, – рассказывает создатель музея Андрей Воробьев. – Много лет назад, погружаясь, мы нашли на дне автомобиль. Подумали, что это хороший водоем с чистой водой. Решили поставить много интересных объектов, чтобы дайверы приезжали и погружались. Все арт-объекты, которые опускаем на дно, предварительно очищаем. Ни в коем случае здесь нет ничего, что бы загрязнило водоем.
Очень интересно на все это посмотреть. Единственное, хотелось бы нырять туда с кипятильником, – смеется она. – Потому что водоем очень холодный.
Какие еще крутые места Леся Никитюк найдет в Днепропетровской области – смотрите в «Le Маршрутке» сегодня в 18:00 на Новом канале.