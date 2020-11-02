Le Маршрутка-2: Леся Никитюк "прогулялась" по подводному музею

2 ноября 2020 12:30 Юлия Крутиева
Le Маршрутка-2: Леся Никитюк
Ведущая Леся Никитюк
instagram.com/lesia_nikituk

В Днепропетровской области ведущая Леся Никитюк смогла насладиться удивительными арт-объектами.

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Туристы знают об известном Подводном музее скульптур в Канкуне. Чтобы поплавать в подводных залах, в Мексику слетаются со всего мира. И если вы тоже мечтали увидеть что-то подобное, не нужно тратить много денег и времени на перелет. 

Заправляйте машину или покупайте билет на поезд в Днепропетровскую область. Там Леся Никитюк, путешествуя на своей «Le Маршрутке» (Новый канал), нашла настоящее подводное царство на дне Новониколаевского карьера. 

Идея обустроить в карьере музей пришла спонтанно, – рассказывает создатель музея Андрей Воробьев. – Много лет назад, погружаясь, мы нашли на дне автомобиль. Подумали, что это хороший водоем с чистой водой. Решили поставить много интересных объектов, чтобы дайверы приезжали и погружались. Все арт-объекты, которые опускаем на дно, предварительно очищаем. Ни в коем случае здесь нет ничего, что бы загрязнило водоем.

Le Маршрутке-2: Леся Никитюк «прогулялась» по подводному музею / пресс-служба Нового канала
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Леся Никитюк и сама «прогулялась» по музею. 

Очень интересно на все это посмотреть. Единственное, хотелось бы нырять туда с кипятильником, – смеется она. – Потому что водоем очень холодный.

Какие еще крутые места Леся Никитюк найдет в Днепропетровской области – смотрите в «Le Маршрутке» сегодня в 18:00 на Новом канале. 

Le Маршрутке-2: Леся Никитюк «прогулялась» по подводному музею / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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