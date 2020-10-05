Стосується кожного: Мексиканская сказка (эфир от 05.10.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5 октября.

32-летняя жительница Запорожья Яна Чистякова со своим заокеанским женихом познакомилась еще в 2017 году. Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте Яна и Карлос Эдуардо Сото Тревино влюбились, а вскоре узнали, что станут родителями. Но уже через три месяца, когда супруги переехали жить в Мексику, отношения кардинально изменились. Из-за тяжелой болезни своей мамы Яна вместе с ребенком вернулась на родину. А в ноябре 2018 Яна узнала, что ее мексиканский муж подал в суд, чтобы забрать дочь к себе. Недавно Карлос выиграл суд у Украины. Почему украинская фемида встала на сторону отца-иностранца? И как случилось, что мать-украинка вынуждена вместе с дочерью скрываться в собственной стране?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.