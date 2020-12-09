Мир наизнанку-11: смотреть 30 выпуск онлайн (эфир от 09.12.2020)
9 декабря на канале 1+1 и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 30 выпуск 11 сезона тревел-шоу Мир наизнанку.
Смотрите в 30 выпуске тревел-шоу Мир наизнанку-11: спустя 8 лет "Мир наизнанку" наведается в гости к семье героини африканского сезона – маленькой девочке-альбиносу Фриде, которую телеведущему удалось спасти от колдунов. Команда узнает, как сложилась ее судьба, и удалось ли Фриде избежать покушений браконьеров на ее жизнь. Также в программе покажут, чем сейчас занимается молодая девушка из Японии Яёй, которую Дмитрий Комаров спас от самоубийства.
30 выпуск тревел-шоу Мир наизнанку-11 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
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