Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)

12 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 13 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3 : Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 13 выпуск от 12.12.2020 устроит себе настоящий оазисный отдых на острове Мадейра. Он расположился в тысяче километров от самой крайней точки Европы, посреди Атлантического океана. Остров Мадейра – одно сплошное чудо света, ведь здесь не бывает удушающей жары или морозного холода, а температура круглый год держится в пределах от 19 до 25 градусов! Оазис со сногсшибающими видами смотрите в 13 выпуске программы Орел и решка. Чудеса света 2020.

Яркий португальский город Фуншал

Из аэропорта ведущие Антон и Василиса поедут сразу в столицу острова – город Фуншал. Это самый большой город на острове. Хоть он и находится далеко от Европы, посреди океана, выглядит Фуншал точь-в-точь, как европейский. Повсюду португальские домики с яркой черепичной крышей и черно-белым фасадом, португальцы и португальский язык. Посетить этот город вы можете вместе с тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света на острове Мадейра.

Родина Криштиану Роналду

Ранее остров был известен лишь как место, где вечная весна. Туристы прятались здесь от холодной зимы дома и могли остаться перезимовать на целый сезон. Теперь же остров Мадейра прославился как родина самого известного футболиста и живой легенды Криштиану Роналду. Его именем назван аэропорт, где стоит его бюст, ресторан и отель. В 13 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон вы увидите 7-этажную резиденцию звезды футбола в элитном районе Фуншал и музей Роналду.

Рай для фруктоманов

Из-за вечной весны остров радует выбором фруктов разного цвета, размера и формы. Василиса на местном фермерском рынке попробует несколько видов маракуйи: маракуйя-банан, лимон и даже томат! А после ее угостят плодом всем известного растения Монстера, который на вкус, как смесь банана, ананаса и киви. Лайфхак от Василисы, как все эти фрукты купить в разы дешевле, смотрите онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 13 выпуск от 12.12.2020.

13 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 12.12.2020 в 10:00 на новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.