Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
12 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.
Яркий португальский город Фуншал
Из аэропорта ведущие Антон и Василиса поедут сразу в столицу острова – город Фуншал. Это самый большой город на острове. Хоть он и находится далеко от Европы, посреди океана, выглядит Фуншал точь-в-точь, как европейский. Повсюду португальские домики с яркой черепичной крышей и черно-белым фасадом, португальцы и португальский язык. Посетить этот город вы можете вместе с тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света на острове Мадейра.
Родина Криштиану Роналду
Ранее остров был известен лишь как место, где вечная весна. Туристы прятались здесь от холодной зимы дома и могли остаться перезимовать на целый сезон. Теперь же остров Мадейра прославился как родина самого известного футболиста и живой легенды Криштиану Роналду. Его именем назван аэропорт, где стоит его бюст, ресторан и отель. В 13 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон вы увидите 7-этажную резиденцию звезды футбола в элитном районе Фуншал и музей Роналду.
Рай для фруктоманов
Из-за вечной весны остров радует выбором фруктов разного цвета, размера и формы. Василиса на местном фермерском рынке попробует несколько видов маракуйи: маракуйя-банан, лимон и даже томат! А после ее угостят плодом всем известного растения Монстера, который на вкус, как смесь банана, ананаса и киви. Лайфхак от Василисы, как все эти фрукты купить в разы дешевле, смотрите онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 13 выпуск от 12.12.2020.
13 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 12.12.2020 в 10:00 на новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.