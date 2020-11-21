Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 21.11.2020)

21 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 11 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 11 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3 : на севере Франции рядом с берегами суровой Нормандии стоит одинокая скала с неприступной крепостью – Мон-Сен-Мишель. Ее пытались сокрушить штормы, приливы и захватчики на протяжении 13 веков . Но она выстояла, чтобы местным жителям и туристам показать жизнь тех времен и погрузить в атмосферу сказки, как из мультфильма про рыцарей, драконов и ведьм. Как же эта крепость выстояла перед всеми бедами, смотрите в 11 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 2020!

Безжалостная погода Нормандии

В эти выходные погода в романтической Франции будет не на стороне ведущих программы Антона и Василисы. Ливень, сильнейший ветер и туман будут их сопровождать. Но у команды слишком мало времени на знакомство с чудом света, и погода им никак не помешает рассмотреть и показать Мон-Сен-Мишель вам с лучших сторон в 11 выпуске программы Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон.

Кому-то повезет немного больше, и он будет путешествовать по Франции на дорогой иномарке и увидит крепость с высоты птичьего полета. Другому придется попотеть, чтобы добраться до острова на автобусе, а потом пешком. Но история этого сказочного сооружения того стоит… Узнайте ее в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон во Франции.

Грязевые ловушки

Территория вокруг крепости крайне опасная. Возле острова можно увидеть песчаные отмели, но на самом деле это зыбучие пески. В них можно провалиться по пояс, и тогда человеку нужно эвакуироваться только самолетом и выплатить огромный штраф. Перемещаться по отмелям разрешается исключительно с гидом.

Вблизи вместе с ведущими Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон вы рассмотрите, что из себя представляет остров Мон-Сен-Мишель. Увидит его массивную крепостную стену с башнями, средневековые жилые домики и главное сооружение – величественный монастырь на верхушке острова. Готовы попасть в сказочный город? Смотрите онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 11 выпуск от 21.11.2020.

11 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 21.11.2020 в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.