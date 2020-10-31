Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 31.11.2020)

31 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 8 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3 : программа Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон доказывает – мир полон чудес. Одной стране достаются чудо-горы, а другим – священные озера. Доминикане повезло с ее белоснежными, теплыми и поистине райскими пляжами, как с обложки открытки. Работа в этом чуде света – настоящий отпуск для ведущих тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 8 выпуск от 31.10.2020.

Пунта-Кана – главный курорт Доминиканы

Наше знакомство с колоритной страной начнется с дороги до ее курорта. Добираться будем тоже колоритно – на двухколесном такси-мотоцикле «матакончас». Шоферы этого транспортного средства по-настоящему борются за своего пассажира.

У пунта-каны есть две стороны: туристическая область и поселок, куда и привезти Антона. Но там туристу делать нечего. Ведущий Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон отправится на поиски райских пляжей на собственной арендованной машине. На ней он заедет сразу на несколько известных пляжей Доминиканы и посетит один из лучших по рекомендации местной жительницы – пляж Макао.

Белое золото Доминиканы

Живописные чудеса света Доминиканы вы увидите с самого удачного ракурса – с высоты птичьего полета. Перед вашими глазами проплывут густые тропические джунгли и бесконечные пляжи. Их здесь насчитано 365, и каждый день можно купаться на новом месте! Для Доминиканы каждый ее пляж – это настоящее белое золото, ведь приносят они в год четверть всех доходов страны.

А за развлечениями вы вместе с ведущей тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон Василисой отправитесь на полуостров Самана. Посмотрите удивительное и экстремальное шоу на водопаде высотой с 15-этажный дом! На нем местные парни вытворяют абсолютно безбашенные вещи. Все для того, чтобы дать вторую жизнь водопаду и доказать, что чудеса Доминиканы не заканчиваются пляжами.

8 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 31.10.2020 в 10:00 на Новом канале и после эфонлайн на нашем сайте TV.UA.