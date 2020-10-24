Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 24.10.2020)

24 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 7 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3 : юг Мексики, полуостров Юкатан, край джунглей, идеально белоснежных пляжей и цивилизации Майя. Смогут ли ведущие Антон и Василиса разгадать некоторые загадки этого древнего народа? Смотрите в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 7 выпуск от 24.10.2020.

Пещерные колодцы-сеноты

Колодцы Майя – это настоящее чудо природы. Они обеспечивали целую цивилизацию пресной водой. Какие-то из них мрачные и неприступные, а другие – сказочно красивые. В эти выходные ведущие Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон Антон и Василиса с головой нырнут в это таинственное чудо света.

Замечательным местом для этого станет эко-парк «Кантун-Чи». В этом парке развлечений посреди джунглей находится сразу пять сенотов. И все они в пешей доступности. Василиса незамедлительно туда отправится и познакомит вас с жителями эко-парка, посетит подземную реку, водопад и каждый сенот, что есть на территории «Кантун-Чи».

Полуостров Юкатан – родина индейцев Майя

Таких священных колодцев на полуострове более пяти тысяч. И это только те, которые удалось найти. Сеноты разбросаны по всей территории Юкатана. Поэтому у Антона и Василисы будет спецзадание: успеть объездить как можно большее количество разных уникальных сенот. Кто-то из них для этого будет ездить на кабриолете с личным водителем по идеальным трассам между тропическими джунглями и вдоль Карибского моря. А кто-то будет довольствоваться автобусами и маршрутками. Но вид в обоих случаях будет райским.

В 7 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон Антон посетит самый загадочный и труднодоступный сенот и познакомит вас ближе с народом Майя, его ритуалами и жизнью. Горячие пляжи, уличная еда, акулы, кактусы, джунгли и много-много уникальных колодцев Майя – все это о Мексике.

7 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 24.10.2020 в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.