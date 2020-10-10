Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

10 октября 2020 01:10 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
пресс-служба

10 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 5 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

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Смотрите в 5 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3: ведущие посетят райский уголок на земле – Хорватию. Если сверху посмотреть на эту страну, то складывается такое впечатление, что ее создал талантливый художник, который использовал лучшие краски. В Хорватии вас ждут живописные пляжи, кристально чистое море и белоснежные яхты, на которых можно прокатиться состоятельным туристам. Что посмотреть и где отдохнуть в Хорватии? Узнайте в 3 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон.

Плитвицкие озера – настоящее чудо света

Национальный парк Плитвицкие озера расположился в горных массивах и лесных чащах, и от этой красоты просто захватывает дух. Туристы начали посещать это место не так давно, ведь раньше местные считали его проклятым и рассказывали много страшных легенд. Почему так происходило? И какие легенды можно услышать и сегодня? Расскажет ведущая тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон Василиса Хвостова.

Как отдохнуть в столице Хорватии за 15$?

Хорватия достаточно не дешевая страна для просто туриста. Но если знать о некоторых хитростях, то можно довольно бюджетно развлечься и отдохнуть. В Загребе можно воспользоваться туристической Загреб-Кард, которая предоставляет безлимитное  количество поездок на общественном транспорте, бесплатный вход в четыре достопримечательности и на смотровые площадки, а также дает право на скидку в магазинах, ресторанах и пунктах проката авто. Где купить такую карту? Узнай прямо сейчас!

Хотите прогуляться по местам съемок культового сериала Игра престолов? Готовы окунуться в увлекательное путешествие вместе с лучшими ведущими и открыть для себя всю красоту Хорватии? Смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 5 выпуск от 10.10.2020.

5 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 10.10.2020 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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