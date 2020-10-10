Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
10 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 5 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.
Плитвицкие озера – настоящее чудо света
Национальный парк Плитвицкие озера расположился в горных массивах и лесных чащах, и от этой красоты просто захватывает дух. Туристы начали посещать это место не так давно, ведь раньше местные считали его проклятым и рассказывали много страшных легенд. Почему так происходило? И какие легенды можно услышать и сегодня? Расскажет ведущая тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон Василиса Хвостова.
Как отдохнуть в столице Хорватии за 15$?
Хорватия достаточно не дешевая страна для просто туриста. Но если знать о некоторых хитростях, то можно довольно бюджетно развлечься и отдохнуть. В Загребе можно воспользоваться туристической Загреб-Кард, которая предоставляет безлимитное количество поездок на общественном транспорте, бесплатный вход в четыре достопримечательности и на смотровые площадки, а также дает право на скидку в магазинах, ресторанах и пунктах проката авто. Где купить такую карту? Узнай прямо сейчас!
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5 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 10.10.2020 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.