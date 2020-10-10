Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
10 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.
Величественный пролив Босфор
Босфор – это чудо света, которое разделяет два континента и две цивилизации. На одном его берегу расположилась Азия. А если переплыть пролив, то окажешься в Европе. С его появлением связывают одну из самых страшных катастроф человечества – Всемирный потоп. Именно в результате него образовался Босфор и соединил два моря – Черное и Мраморное. Как живут, что едят и чем развлекаются местные жители на берегах Босфора, вам расскажут ведущие Василиса и Антон в 4 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон.
Христианская святыня, ставшая мечетью
Незадолго до приезда программы собор Святой Софии в Стамбуле объявили мечетью. Ранее эта христианская святыня была лишь музеем и открывала двери каждому туристу. Теперь она открывается лишь в перерывах между молитвами и далеко не всем. Ведущие тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон будут первыми, кто попадет в недавно объявленную мечеть. Антон расскажет и покажет телезрителям, как собор поменялся внутри, что стало с древними византийскими орнаментами, мозаиками и фресками. А также поспрашивает у людей, что они думают о смене статуса собора Святой Софии.
4 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон покажет вам все достопримечательности, которые окружают Босфор. Девичью башню, ранее известную как налоговая, тюрьма и изолятор для больных, Дворец-резиденцию Долмабахче и Босфорский висячий мост. Для местных жителей Босфор – это море, в котором они купаются. И Антон поделиться со зрителями точками, где безопасно купаться, вода чистая и не надо бояться проплывающих лодок.
4 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 10.10.2020 в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.