Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

3 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 3 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 3 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3 : ведущие Антон и Василиса в каждом городе рассказывают вам о новых, малоизвестных, но безумно красивых чудесах света. Их следующая остановка – город Турции – Памуккале и его белоснежные источники. Красоту воздушных каскадов смотрите в программе Орел и Решка. Чудеса света 2020 выпуск 3.

О жизни современных миллионеров в городе Бодрум

Туры к источникам Памуккале предлагают в каждом городе Турции. Но из всех программа Орел и Решка. Чудеса света выбрала Бодрум, один из самых дорогих турецких курортов. На этом лакшери курорте один из ведущих с безлимитной карточкой разгуляется по полной.

Бодрум – это не типичная Турция с сетевыми гостиницами, а город исключительно с жильем вип-класса. У каждого отеля имеется свой архитектурный вид. Все выглядят стильно, уникально и идеально вписываются в местный горный пейзаж.

Бюджетный Бодрум

Этот город предназначен и для бюджетного отдыха. Надо только знать, куда идти и к кому обращаться. С этим вам поможет тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света в Турции.

В Бодруме из достопримечательностей не только шезлонги и бесплатный бар. Ведущие проведут вам краткую экскурсию. Они посетят Замок Святого Петра и покажут древности, которые достали со дна моря, посоветуют самую красивую смотровую площадку с нереальным видом. А после познакомят с древним чудом света – Галикарнасским мавзолеем, из остатков которого построили полгорода Бодрум.

3 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон обязателен к просмотру всем, кто скучает по теплому морю, восточным угощениям и солнечным городкам Турции. Антон и Василиса познакомят вас с замком из чистого хлопка Памуккале и его голубыми бассейнами цвета драгоценного аквамарина. Такую красоту вы не можете пропустить! Смотрите онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 3 выпуск от 03.10.2020.

3 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.