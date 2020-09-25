Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 26.09.2020)

26 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в новом выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3 : Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон в Турции! Это первое путешествие после карантина ведущих Антона и Василисы и команды программы. Первая остановка – яркая и темпераментная Каппадокия. Смотрите онлайн лучшее тревел-шоу Орел и Решка 2020 выпуск 1 и окунитесь вместе с ним в каппадокийскую атмосферу.

Каппадокия – страна прекрасных лошадей

Эта местность является самым сердцем Турции. Каппадокия – удивительная горная территория на поверхности, с огромными городами и поселениями под землей. Тут извергались десятки вулканов и заливали город лавой. Со временем лава затвердела, став горной породой. А вода и ветер сделали свое дело и выточили множество скал самых чудных форм, что и сделало Каппадокию настоящим чудом света.

План на первое путешествие

В 1 выпуске программы Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон Василиса встретит верблюдов, посетит главный город Гереме, откуда начинают свое путешествие все туристы, посетит дом жителей в пещере и местную свадьбу. А вместе с Антоном вы увидите Долину голубей, спуститесь в подземный город и поживете в пещерном отеле.

Подземный город Деринкую

Это подземное поселение – самое большое в мире, оно уходит на 8 ярусов под землю. Ему 4 тысячи лет, и в нем жило около 30 тысячи человек, которые таким образом прятались от набегов врагов. У них были все условия для жизни: вентиляционные шахты, колодцы, подземный хлев, холодильник и уборная в виде глиняного горшка.

Но жизнь под землей или в пещере – вовсе не далекая реальность. В программе Орел и Решка 3 сезон 1 выпуск вы увидите, как каппадокийцы переделали эти помещения под отели, рестораны и кафе, концертные залы, а также под старинные церкви или собственные жилища.

Больше о том, как путешествовать в посткарантинный период и какие уникальные места и услуги предлагает замечательный восточный город Каппадокия, – смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 1 выпуск от 26.09.2020.

1 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.