Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

3 октября 2020 00:05 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
пресс-служба Нового канала

3 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

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Смотрите во 2 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3: ведущие Антон и Василиса открывают телезрителям новую не туристическую Турцию. Следующая остановка – священная гора Арарат. Почему местные жители называют ее горой боли и сколько надо дней, чтобы взобраться на ее вершину? Смотрите в программе Орел и Решка. Чудеса света 2020 выпуск 2.

Место, где началась новая жизнь

Покрытая вечными снегами гора Арарат давно стала достоянием Турции и священным местом для каждого ее жителя. По библейскому преданию тысяча лет назад во время всемирного потопа виднелась лишь вершина этой горы. К ней после долгих странствий причалил судьбоносный ковчег Ноя, что и стало началом новой жизни на земле.

Священная, огненная гора или гора боли?

Несмотря на предание, священной гору Арарат называют только европейцы. Курды прозвали ее «Агири», что означает «огненная гора», ведь это горный массив из двух потухших вулканов. А для турков это «гора Агри» – «гора боли». Для них она выглядит печальной вечно заснеженной горой, как будто одета в белый платок – символ траура в Турции.

Городок у подножья Догубаязит

Первой остановкой Антона в 1 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон будет провинция Догубаязит, ближайшая точка до горы Арарат. Догубаязит – это шумные, людные и очень узкие улочки, одна дорога для жителей и машин, гостеприимные местные жители и самые захватывающие истории из их жизней. Этот город не относится к туристической Турции с отелями и «все включено». Туристов в нем не видно, а приезжим не предлагают на каждом шагу экскурсию или сувенир.

Во 2 выпуске программы Орел и Решка. Чудеса света в Турции вы увидите искреннее гостеприимство местных жителей и их церемонию чаепития. Также окажетесь на горе Арарат, высотой больше пяти километров, и увидите захватывающий вид с нее. А главное – познакомитесь с новой для себя Турцией и неведомыми ранее чудесами света. Смотрите онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 2 выпуск от 03.10.2020.

2 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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