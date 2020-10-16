Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

17 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите в 6 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3 : на этот раз ведущие Василиса и Антон прилетели в Мексику, к могучему и бескрайнему чуду свету – Медному каньону. О нем мало кто слышал, хотя этот каньон в разы больше и глубже знаменитого Гранд-каньона в Америке. Больше об этом чуде света смотрите в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 6 выпуск от 17.10.2020.

Необъятный Медный каньон в Мексике

Это чудо света растянулось вдоль всего запада Мексики на 600 километров! Грандиозный Медный каньон – это место, где природа изрубила землю топором. Где можно летать меж скал, увидеть каменных монахов и встретить местных жителей, которые каждый день бегают 100 километров по скалистым дорожкам.

Существует с десяток разных способов рассмотреть Медный Каньон, и за эти выходные ведущие программы Орел и Решка. Чудеса света 2020 покажут самые запоминающиеся из них. Они будут пролетать над каньоном на персональном самолете и проедут на поезде по ущелью, которое ведет от города до побережья Тихого океана. А Василиса прокатиться на канатной дороге, чтобы пройти опасную тропу с препятствиями и полетать на самом длинном zip-line в мире.

Город чихуахуа из песни DJ BoBo – Чиуауа

В 6 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон путь к Медному каньону начинается с городка Чиуауа. Хоть в песне известного исполнителя его описывали как яркое и солнечное место, туристам здесь делать нечего. На самом деле, Чиуауа давно перестал быть беззаботным светлым мексиканским городком. Это столица самого опасного штата Мексики, в которой промышляют безжалостные наркокартели. Его членов до ужаса боятся местные жители и закрывают глаза на их незаконную деятельность. Ведущий Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон Антон заглянет в элитный район наркобаронов Чиуауа и лачуги обычных местных жителей.

Хоть турист в городке Чиуауа не самый желанный гость, Медный каньон каждого из них встретит с распростертыми объятиями. Познакомьтесь ближе с мексиканским чудом света – смотрите онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 6 выпуск от 17.10.2020.

6 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 17.10.2020 в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.