Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)

14 ноября 2020 01:20 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 14.11.2020)
пресс-служба

14 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 10 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

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Смотрите в 10 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3: ведущие Антон и Василиса приземлились на самом белоснежном и инстаграмном острове Санторини. Он входит в топ самых романтичных направлений в мире и был назван самым красивым островом в мире. У программы Орел и Решка. Чудеса света 2020 впервые из-за пандемии появилась возможность посмотреть на остров с открытки не из-за спин туристов.

Бюджетный отдых на острове Санторини

Туристу, у которого в кармане мало евро, стоит ехать знакомиться со столицей Санторини – городом Фира. Вместе вы найдете те самые красивые свадебные виды, прогуляетесь по узким греческим улицам, чтобы увидеть настоящее чудо света – белоснежные домики, которые как будто зацепились за скалы и нависли над морем.

Остров Санторини каждый год притягивает три миллиона туристов и на смотровых площадках невозможно протиснуться. Но в это время у тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 10 выпуск получилось увидеть чудо света полностью и снять вам его с самых красивых и невероятных ракурсов.

Куда ехать богачу на острове Санторини?

Богатому туристу дорога одна – в самый люксовый и раскрученный городок Ия. В нем отдыхают миллионеры и звезды Голливуда. Сюда не приезжают за активным отдыхом, а ищут умиротворение и ленятся за дорого. А когда им надоедает нежиться на солнце у бассейна, они перебираются на катамаран – одно из самых крутых развлечений. В каких виллах останавливались голливудские актрисы? И сколько стоят камерные бутик-отели острова Санторини? Смотрите в 10 выпуске Орел и Решка. Чудеса света в Греции.

Белоснежные здания и море, жерло вулкана и появление острова, церковь на каждом шагу и дружелюбные коты – все об острове Санторини в Греции смотрите онлайн Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 10 выпуск от 14.11.2020.

10 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 14.11.2020 в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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