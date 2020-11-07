Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)

7 ноября 2020 01:20 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 07.11.2020)
пресс-служба

7 ноября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

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Смотрите в 9 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3: ведущие посетят по-настоящему божественные чудеса света. Для этого они отправились в Грецию – навстречу легендарной горе Олимп и парящим монастырям Метеоры. Как на скалах зародилась жизнь? Возможно ли добраться до вершины Олимпа? И о всех греческих традициях вы узнаете в тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон в Греции.

Город местных Салоники

До горы Олимп удобнее всего добираться из не туристического города Салоники. В нем Антон для начала и остановиться, чтобы изучить жизнь местных и показать ее вам. Салоники – это не курорт. В городе нет ни одного пляжа, так что к морю никак не подступиться. Зато этот город идеально подойдет для ценителей античных мифов и легенд. На каждом шагу турист сталкивается с древними памятками Греции: триумфальна арка Галерия, развалины древней рыночной площади Агоры, бани и публичные дома тех времен. Вместе с программой Орел и Решка. Чудеса света 2020 вы не просто посетите эти места. Но и узнаете историю каждой памятки и кто из богов ей покровительствовал.

Монастыри Метеоры, достающие до небес

Вместе с ведущей Василисой вы поедете на самые вершины – к величественным Метеорам. Это не горы, а высокие утесы, которые идеально отполировали вода и ветер. На их верхушках возведены шесть действующих православных монастырей. И в 9 выпуске тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон Василиса посетит Монастырь Святого Варлаама, чтобы пообщаться с настоящим монахом. Как их предки строили на высоте? На чем передвигались? И как перемещаются от монастыря к монастырю монахи сейчас?

Для перекуса ведущих тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон идеально подойдет символ Греции – таверна. Это греческие рестораны, которые принадлежат разным семьям. Антон попробует традиционное блюдо мусака. А после расскажет, как найти хорошую не туристическую таверну и где сытно поесть с минимальным бюджетом.

9 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 07.11.2020 в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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