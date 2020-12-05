Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)

5 декабря 2020 01:30 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
пресс-служба

5 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 12 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

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Смотрите в 12 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3: ведущие Антон и Василиса отправились в мир старинной восточной сказки. Горы, похожие на юрты, корабли, которые ходят по пустыне, борьба огнем с нечистой силой и скатерть-самобранка – это не выдумки, а чудеса света Западного Казахстана.

Находятся они далеко в степях, горах и пустынях. В 12 выпуске Орел и Решка. Чудеса света в Западном Казахстане Антон покажет телезрителям традиционную игру в кокпар. А Василиса будет ночевать в традиционных казахских юртах. Вы увидите главное чудо Казахстана - плато Устюрт, дорога к которому будет долгой и трудной. Это огромная равнина с горами с ровно срезанными вершинами. Побывав там, вы вроде бы посетите Марс. И никогда больше не сможете забыть вид того края...

Западный Казахстан - край суровых чудес

Чтобы объездить эту часть Казахстана, ведущим Орел и Решка. Чудеса света 2020 понадобится строгий транспорт. Антон на два дня возьмет внедорожник с опытным проводником. Без него в путешествии не справиться.

Ведущий покажет вам новую сторону города Актау - курорт на берегу Каспийского моря. В отеле его встретят роскошью: свежевыжатым соком и черной икрой! Где отдыхают нефтяные магнаты Западного Казахстана, смотрите в программе Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон!

Город Актау на юго-западе Казахстана

Этот город - единственный крупный город в этом регионе. Ему не исполнилось и 60 лет. Достаточно недавно его построили с нуля посреди пустыни. Актау стал экспериментальным городом, и много в нем построено не так, как в наших городах. В нем нет источников пресной воды, а вместо улиц - микрорайоны без названий. Василиса прогуляется по городу и расскажет вам еще больше о местном уклад. Почему в Актау платные лифты? И где разместился главный маяк города?

12 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите 05.12.2020 в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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