Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)

2 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 02.01.2021)
кадр из программы

2 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 16 выпуск 3 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

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Смотрите в 16 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-3: тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон 16 выпуск от 02.01.2021 отправилось дальше на поиски новых чудес света и прилетали на юг Казахстана. Здесь настолько много чудес, что команда не смогла выбрать какое-то одно для путешествия. Поэтому за два дня вы посмотрите сразу все чудеса света Казахстана! Как у ведущих программы Антона и Василисы удастся объездить их все? Смотрите в 16 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 2021!

Одно сплошное чудо света

Южный Казахстан – удивительный край с высокими снежными горами, поющими пустынными барханами, изумрудными лесными озерами и глубокими опасными каньонами. Его чудеса разбросаны на сотни километров. Чтобы их объездить на машине, и недели не хватит. Поэтому один из ведущих с безлимитной картой арендовал свой личный вертолет. Полная свобода в путешествиях и самая лучшая точка обозрения каждого природного чуда. Первым вы увидите Заилийский алатау – высокий горный хребет, пики которого выше 4000 метров! Это природная граница, которая разделяет Казахстан и Кыргызстан. Больше чудес света с высоты птичьего полета смотрите в 16 выпуске Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон.

Возможности для бюджетного туриста

Понятное дело, ведущий со ста долларами своим ходом ну никак не доберется до всех чудес света. Это и дорого, и долго. Идеальный вариант для бюджетного туриста – выбрать тур. И программа Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон в Казахстане выберет поездку в Чарынский каньон и на озеро Кольсай. Трансфер до Национального парка, проживание и трехразовое питание – во сколько это обойдется?

Но перед началом тура команда забежит на главный рынок Алматы «Зеленый базар». Там можно устроить настоящий бесплатный гастротур по казахским продуктам. Но желудку туриста надо быть готовым к необычной местной еде… Чем питаются казахи, вам расскажет Василиса.

16 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света 3 сезон смотрите в 10:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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