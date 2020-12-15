Le Маршрутка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)

15 декабря 2020 19:10 Юлия Крутиева
Le Маршрутка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)
Le Маршрутка-2: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 19.12.2020)
пресс-служба

19 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск 2 сезона тревел-проекта Le Маршрутка.

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Смотрите в 8 выпуске тревел-шоу Le Маршрутка-2: Заядлая путешественница Леся Никитюк преодолела 15 тысяч километров вместе с 13 единомышленниками, чтобы показывать такие красоты Украины, от которых дух захватывает. Во втором сезоне будет еще больше интересных достопримечательностей, куда захочется рвануть без раздумий. А еще Леся затронет острые социальные темы и познакомит с удивительными украинцами. В новом эпизоде она заглянет на Черниговщину.

8 выпуск тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите 19.12.2020 в 12:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Le маршрутка-2 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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