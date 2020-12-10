Le маршрутка-2: Леся Никитюк показала, где в Украине выращивают еду для богачей
Ведущая «Le Маршрутки» (Новый канал) Леся Никитюк нашла в Николаевской области уникальную ферму.
Но Леся Никитюк отыскала место на Черноморском побережье, где можно полакомиться украинскими устрицами. Ехать нужно на Тилигульский лиман, в сторону села Червоноукраинка.
Здесь устриц едят в живом виде, – рассказывает главный устричный фермер Андрей. –Поэтому организм их полностью растворяет и берет все самое полезное. Если вас пригласили на какой-то званый ужин, то, по этикету, единственный звук, который можно издавать во время еды – звук «выпивания» устриц. Все остальное в высшем обществе запрещено.
Устрицы принято есть вместе с морской водой, которая находится внутри раковины. Ее ценители называют устричным ликером, – делится опытом телеведущая. – Расположение фермы нереально крутое. Здесь можно просто посидеть на свежем воздухе, вдохнуть морской бриз, наблюдая закат.
Какие еще интересные места найдет Леди Ле в Украине – смотрите в «Le Маршрутке» в субботу в 12:00 на Новом канале.
Напомним,