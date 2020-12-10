Le маршрутка-2: Леся Никитюк показала, где в Украине выращивают еду для богачей

10 декабря 2020 15:40 Юлия Крутиева
Le маршрутка-2: Леся Никитюк показала, где в Украине выращивают еду для богачей
Леся Никитюк на съемках
пресс-служба Нового канала

Ведущая «Le Маршрутки» (Новый канал) Леся Никитюк нашла в Николаевской области уникальную ферму.

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А вы знали, что когда-то Черное море кишело устрицами? Да, да теми деликатесами, которые считают эксклюзивной едой. Куда они делись? Их съели рапаны. Те самые, которых продают пляжные торговцы. 

Но Леся Никитюк отыскала место на Черноморском побережье, где можно полакомиться украинскими устрицами. Ехать нужно на Тилигульский лиман, в сторону села Червоноукраинка. 

Здесь устриц едят в живом виде, – рассказывает главный устричный фермер Андрей. –Поэтому организм их полностью растворяет и берет все самое полезное. Если вас пригласили на какой-то званый ужин, то, по этикету, единственный звук, который можно издавать во время еды – звук «выпивания» устриц. Все остальное в высшем обществе запрещено.

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Леся Никитюк попробовала отечественный деликатес. 

Устрицы принято есть вместе с морской водой, которая находится внутри раковины. Ее ценители называют устричным ликером, – делится опытом телеведущая. – Расположение фермы нереально крутое. Здесь можно просто посидеть на свежем воздухе, вдохнуть морской бриз, наблюдая закат.

Какие еще интересные места найдет Леди Ле в Украине – смотрите в «Le Маршрутке» в субботу в 12:00 на Новом канале. 

Напомним, 

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