Катя Осадчая мечтает о море: стильный лук в купальнике
Несмотря на то, что Катя Осадчая считает осень любимой порой, она все же не против сейчас оказаться в солнечной Турции, чтобы поваляться на пляже.
На фото телезвезда позирует на яхте в цельном черном купальнике с рюшами и маленькой соломенной шляпе с цепочкой. Дополняют ее стильный образ темные солнцезащитные очки и золотое ожерелье на шее.
Треба на море. Або в Париж. Різні місця, але поки майже однаково не досяжні. Фото заряджене на виконання бажань. А де б ви хотіли зараз опинитися?‒ поинтересовалась у подписчиков Катя.
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