Катя Осадчая мечтает о море: стильный лук в купальнике

24 октября 2020 14:00 Катерина Даниленко
Катя Осадчая мечтает о море: стильный лук в купальнике
Телеведущая Катя Осадчая
социальная сеть Instagram

Несмотря на то, что Катя Осадчая считает осень любимой порой, она все же не против сейчас оказаться в солнечной Турции, чтобы поваляться на пляже.

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Об этом свидетельствует новый ностальгический пост в ее Instagram. Телеведущая поделилась архивным снимком с отдыха в Гечеке, на Эгейском море. Прошедшим летом звезде удалось дважды там побывать.

На фото телезвезда позирует на яхте в цельном черном купальнике с рюшами и маленькой соломенной шляпе с цепочкой. Дополняют ее стильный образ темные солнцезащитные очки и золотое ожерелье на шее.

Треба на море. Або в Париж. Різні місця, але поки майже однаково не досяжні. Фото заряджене на виконання бажань. А де б ви хотіли зараз опинитися?
 ‒ поинтересовалась у подписчиков Катя.

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Сейчас же артистка отправилась по делам во Львов. Новый осенний сезон предполагает много работы, поэтому пока неизвестно, когда Осадчей удастся выбраться на море.

Напомним,

Телеведущая Катя Осадчая / социальная сеть Instagram
 

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