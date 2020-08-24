Катя Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем: Люблю от месяца и обратно
Звездная семья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова отмечает сегодня двойной праздник.
По этому случаю супруга Юрия ведущая Екатерина Осадчая разместила трогательное поздравление в своем микроблоге, которое посвятила мужу. Знаменитость написала, как измеряет свою любовь к Горбунову и смонтировала из снимков самые забавные моменты их жизни в видеоролик.
Наше подвійне свято! З Днем Народження, коханий! З ювілеєм 25+ 25. Люблю тебе до місяця і назад,‒ подписала видеоряд ведущая «Світського життя».
Напомним,