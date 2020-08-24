Катя Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем: Люблю от месяца и обратно

24 августа 2020 15:00 Катерина Даниленко
Катя Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем: Люблю от месяца и обратно
Телеведущая Катя Осадчая
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Звездная семья Екатерины Осадчей и Юрия Горбунова отмечает сегодня двойной праздник.

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24 августа не только День Независимости Украины, но и день рождения у известного шоумена Юрия Горбунова. Телеведущему сегодня исполняется 50 лет.

По этому случаю супруга Юрия ведущая Екатерина Осадчая разместила трогательное поздравление в своем микроблоге, которое посвятила мужу. Знаменитость написала, как измеряет свою любовь к Горбунову и смонтировала из снимков самые забавные моменты их жизни в видеоролик.

Наше подвійне свято! З Днем Народження, коханий! З ювілеєм 25+ 25. Люблю тебе до місяця і назад,
‒ подписала видеоряд ведущая «Світського життя».

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Поклонники, друзья по сцене и родные Горбунова оценили трогательное признание артистки и присоединились к поздравлениям: «Вы замечательная пара. Счастья вам», «С именинником!», «Он максимум на 40 выглядит», «Будьте здоровы и счастливы».

Напомним,

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