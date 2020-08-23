Виталий Козловский о первом сексуальном опыте: Девочке 10, а мне было 7 лет

23 августа 2020 18:00 Катерина Даниленко
Виталий Козловский о первом сексуальном опыте: Девочке 10, а мне было 7 лет
Певец Виталий Козловский
социальная сеть Instagram

Певец Виталий Козловский шокировал откровенным признанием.

Читайте такжеМеня спасли врачи: Jerry Heil вспомнила, как довела себя до анорексии
Артист сообщил, что потерял девственность в семь лет со своей подругой, которая была на три года старше. Случилось это в родительском доме девочки.

По словам исполнителя, они смотрели эротический фильм, который нашли в доме. Папа девочки увлекался журналами для взрослых, фотографиями и фильмами сексуального характера. После очередного просмотра дети решили попрактиковаться.

Это было немецкое жесткое кино. После этого началась наша с ней практика. Она была более заинтересованной и проявила инициативу. Я никогда до этого не видел таких подробностей,
‒ вспомнил певец.

Виталий Козловский в детстве / социальная сеть Instagram

Читайте такжеСкандал в Сети: Владимир Остапчук выясняет отношения с бывшей женой в Instagram
Более того, Виталий добавил, что происходило это с какой-то периодичностью. Когда парню было 15 лет, а девушке 18 лет история повторилась.

Мы играли у меня дома, это для нас была игра. Мы могли играть в призраков, ролевые игры. Причем иногда это происходило тогда, когда все родители были дома. Двери полузакрыты и в любой момент могли войти в комнату,
– рассказал Козловский.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд Виталий Козловский социальные сети фото новости

Материалы по теме

Family time: Оля Цибульская показала, как проводит выходные с родными
Новости

Family time: Оля Цибульская показала, как проводит выходные с родными
Хорошее здоровье на Интере: как избавиться от гипертонии?
Анонсы на ТВ

Хорошее здоровье на Интере: как избавиться от гипертонии?
На коленях просил прощения: Сергей Бабкин рассказал об измене жене
Новости

На коленях просил прощения: Сергей Бабкин рассказал об измене жене
Полезная программа: как выбрать спелые персики?
Анонсы на ТВ

Полезная программа: как выбрать спелые персики?

Популярное на сайте

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей
Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)
Предиабет: как понять, что вам угрожает сахарный диабет?

Предиабет: как понять, что вам угрожает сахарный диабет?

Популярное видео

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 21.08.2020)
Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)

Говорит Украина: Ванна смерти: кожа сгорела — глаза остались (эфир от 20.08.2020)
Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)

Звана вечеря: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 22.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK