Виталий Козловский о первом сексуальном опыте: Девочке 10, а мне было 7 лет
Певец Виталий Козловский шокировал откровенным признанием.
По словам исполнителя, они смотрели эротический фильм, который нашли в доме. Папа девочки увлекался журналами для взрослых, фотографиями и фильмами сексуального характера. После очередного просмотра дети решили попрактиковаться.
Это было немецкое жесткое кино. После этого началась наша с ней практика. Она была более заинтересованной и проявила инициативу. Я никогда до этого не видел таких подробностей,‒ вспомнил певец.
Мы играли у меня дома, это для нас была игра. Мы могли играть в призраков, ролевые игры. Причем иногда это происходило тогда, когда все родители были дома. Двери полузакрыты и в любой момент могли войти в комнату,– рассказал Козловский.
Напомним,