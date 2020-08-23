Оля Цибульская показала, как проводит выходные с родными: family time
23 августа 2020 19:00
Певица Оля Цибульская
социальная сеть Instagram
Выходные ‒ лучшее время для семейного отдыха. С этим полностью согласна певица Оля Цибульская.
артистка показала, как проводит время с родителями и братом в Умани. Звезда утверждает, что почувствовала себя маленькой девочкой, которую любят и оберегают мама и папа. Об ностальгических чувствах детства Ольга рассказала в новом посте:
Ми сьогодні провели цілий день як в дитинстві! Взяли з братом батьків і вирушили в подорож. Був і придорожній пікнік, і розкішний парк в Умані, і класний ресторан для вечері. А найголовніше ‒ відчуття, що є щось більше, ніж проблеми, робочі цілі і сума на рахунку. Бо поруч МаПА, а значить ми маленькі. А їх любов така велика, що всі страхи втікають. Радимо і вам!
Певица Оля Цибульская с родителями, братом и сыном Нестором / социальная сеть Instagram
Напомним,
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Певица Оля Цибульская с родителями, братом и сыном Нестором / социальная сеть Instagram