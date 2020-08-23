Оля Цибульская показала, как проводит выходные с родными: family time

23 августа 2020 19:00 Катерина Даниленко
Оля Цибульская показала, как проводит выходные с родными: family time
Певица Оля Цибульская
социальная сеть Instagram

Выходные ‒ лучшее время для семейного отдыха. С этим полностью согласна певица Оля Цибульская.

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В своем Instagram артистка показала, как проводит время с родителями и братом в Умани. Звезда утверждает, что почувствовала себя маленькой девочкой, которую любят и оберегают мама и папа. Об ностальгических чувствах детства Ольга рассказала в новом посте:

Ми сьогодні провели цілий день як в дитинстві! Взяли з братом батьків і вирушили в подорож. Був і придорожній пікнік, і розкішний парк в Умані, і класний ресторан для вечері. А найголовніше ‒ відчуття, що є щось більше, ніж проблеми, робочі цілі і сума на рахунку. Бо поруч МаПА, а значить ми маленькі. А їх любов така велика, що всі страхи втікають. Радимо і вам!

Певица Оля Цибульская с родителями, братом и сыном Нестором / социальная сеть Instagram

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Фолловеров растрогали семейные снимки телеведущей, в комментариях они написали: «Видели Вас в парке. Вы такая худенькая и маленькая», «Какие же счастливые родители, когда дети рядом», «Оля, Вы на маму так похожи», «Цибульские, какие же вы все красивые. Вся ваша семья. Даже папа, который держит марку серьезного мужчины. Счастья вам».

Напомним,

Певица Оля Цибульская с родителями, братом и сыном Нестором / социальная сеть Instagram
 

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