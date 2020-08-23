62-летняя мама Дана Балана показала сексуальную фигуру: на пляже в мини
23 августа 2020 16:00
Катерина Даниленко
Мама Дана Балана Людмила Балан
социальная сеть Instagram
Людмила Балан опубликовала романтический снимок на пляже.
Молдавская певица и по совместительству мама Дана Балана Людмила Балан
в свои 62 года поражает цветущим внешним видом и стройной фигурой. В своем Instagram исполнительница часто делится кадрами, на которых предстает в ультракоротких концертных нарядах.
Дан Балан с мамой / социальная сеть Instagram
В этот раз знаменитость решила сразить всех наповал пляжным фото. В кадре Людмила позирует в легком белом платьице, демонстрируя стройные ножки. Дополнили образ артистки белые полусапожки, вечерний макияж и распущенные прямые волосы.
Лови момент! Будь счастлив сейчас! Каждое "сегодня" ‒ повод для радости,
‒ написала телеведущая.
Молдавская певица Людмила Балан / социальная сеть Instagram
Армия поклонников Дана Балана и самой певицы восхитилась ее необычайной красотой: «Это ж надо так выглядеть в ее то возрасте. Восхищаюсь!», «Шикарная женщина», «Она точно его мама? Выглядят на один возраст», «Невероятно красивая», «Ей 62? Разве так можно? Прекрасная женщина».
Напомним,
Молдавская певица Людмила Балан / социальная сеть Instagram