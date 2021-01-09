Орел и Решка. Девчата: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)

9 января 2021 04:00 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Девчата: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
Орел и Решка. Девчата: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 09.01.2021)
кадр из программы

9 января на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

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Смотрите в 13 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата: Настя Ивлеева и Юлия Коваль будут покорять сказочный остров в Средиземном море – Майорку. Здесь все старинное легко уживается с современным, большое гармонично сочетается с малым, а комфортное граничит с экстремальным – именно то, что нужно для идеального уикенда!

Майорка – остров с большим разнообразием красот и мягким средиземноморским климатом. Он считается одним из главных курортов Европы, который ежегодно посещают 10 миллионов туристов. Именно здесь проводят каникулы члены испанской королевской семьи и скупают недвижимость мировые звезды. Куда пойти и что посмотреть на Майорке бюджетному туристу и владельцу безлимитной карты? Расскажут ведущие в тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 13.

На острове много мест, с которых открываются невероятные виды. Во время путешествия складывается такое впечатление, будто за каждым углом и за каждым зданием вас ждет очередной сказочный вид. Хватает на Майорке и экстремальных развлечений. Одно из них – скалолазание. Удастся ли ведущим забраться на вершину и посмотреть на город с высоты птичьего полета? Ответ – в 13 выпуске Орел и Решка. Девчата с Настей Ивлеевой.

За свою многовековую историю Пальма-де-Майорка была и торговым центром Средиземноморья и пиратской столицей, а начиная с 60-х годов стала крупнейшим туристическим центром Европы. Одно из любимых развлечений туристов – посещение местных ресторанов и знакомство с традиционной испанской кухней. Какие гастрономические открытия ждут ведущих? Узнайте в тревел-шоу Орел и Решка. Девчата. Не пропустите очередное сказочное путешествие – смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата выпуск 13 от 09.01.2021.

13 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите в 11:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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