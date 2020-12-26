Орел и Решка. Девчата: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)
26 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 11 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.
Самый престижный курорт на Кипре
Именно в Пафос приезжают богачи со всего мира, которые желают получить роскошный и высококлассный отдых. Но во время карантина отдыхающих мало, поэтому бюджетный турист может позволить себе арендовать номер в гостинице.
Древний город с тысячелетней историей
На Пафосе есть античный город, который чудом уцелел до наших дней. По легенде, именно здесь родилась богиня Афродита, проповедовал апостол Павел и жил оратор Цицерон. В 11 выпуске Орел и Решка. Девчата Юлия Коваль отправится исследовать старый город, а также посетит Царские гробницы – еще одну достопримечательность Пафоса.
Купальни Адониса
По легенде именно здесь богиня Афродита предавалась любовным утехам со своим избранником Адонисом. А сейчас существует поверье, что любая женщина, которая искупается здесь, встретит своего любимого и избавится от бесплодия.
Готовы отправиться в незабываемое путешествие по роскошному античному городу?
11 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите в 11:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.