Орел и Решка. Девчата: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 26.12.2020)

26 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 11 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

Смотрите в 11 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата : на этот раз Настя Ивлеева и Юлия Коваль посетят живописное место в Средиземноморье, которое славится многовековой историей, мистическими традициями и удивительными животными. Пафос – один из старейших и крупнейших городов Кипра, которому более 2,5 тысяч лет. Здесь находится так много старинных достопримечательностей и артефактов, что весь город внесли в Список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Куда пойти и что посмотреть в Пафосе бюджетному туристу и богачу? Ответ смотрите онлайн в 11 выпуске Орел и Решка. Девчата с Настей Ивлеевой.

Самый престижный курорт на Кипре

Именно в Пафос приезжают богачи со всего мира, которые желают получить роскошный и высококлассный отдых. Но во время карантина отдыхающих мало, поэтому бюджетный турист может позволить себе арендовать номер в гостинице.

Древний город с тысячелетней историей

На Пафосе есть античный город, который чудом уцелел до наших дней. По легенде, именно здесь родилась богиня Афродита, проповедовал апостол Павел и жил оратор Цицерон. В 11 выпуске Орел и Решка. Девчата Юлия Коваль отправится исследовать старый город, а также посетит Царские гробницы – еще одну достопримечательность Пафоса.

Купальни Адониса

По легенде именно здесь богиня Афродита предавалась любовным утехам со своим избранником Адонисом. А сейчас существует поверье, что любая женщина, которая искупается здесь, встретит своего любимого и избавится от бесплодия.

Готовы отправиться в незабываемое путешествие по роскошному античному городу?

11 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите в 11:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.