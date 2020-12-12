Орел и Решка. Девчата: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)

12 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

Смотрите в 9 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата : Босния и Герцеговина – именно сюда отправятся Настя Ивлеева и Юлия Коваль. Страна с необычным названием расположена на Балканском полуострове, и ее ближайшие соседи – это Хорватия, Черногория и Сербия. Юлия Коваль отправится исследовать горы, которые занимают 90% всей территории Боснии и Герцеговины. Чем удивит ведущую местная природа? Узнайте в 9 выпуске Орел и Решка. Девчата.

Знакомство со столицей Боснии и Герцеговины

Первой точкой на маршруте Насти Ивлеевой станет Сараево – один из старейших городов в Европе, который имеет очень необычную и давнюю историю. В течение последних 100 лет Сараево было в составе шести различных государств, пережило Первую и Вторую мировую войны, а в 90-х годах выстояло в Боснийской войне. В память о военных действиях на стенах домов остались следы от обстрелов. С момента последних боевых действий прошло 25 лет, и теперь Сараево считается одной из самых безопасных столиц Европы. Здесь отреставрировали центр города, а главной его изюминкой стали мосты через реку Миляцка. Почти каждый мост имеет свою собственную историю и рассказывает о трагических событиях того времени. Чем еще удивит столица Боснии и Герцеговины? Смотрите в тревел-шоу Орел и Решка с Настей Ивлеевой.

Увидеть Сараево из окна авто – круто, но еще лучше пролететь над городом на гирокоптере. Именно так и сделает Юлия Коваль в 9 выпуске Орел и Решка 2020. Куда пойти и что посмотреть в Боснии и Герцеговине? Ответ – прямо сейчас! Готовы открыть новые горизонты и исследовать страну с необычным названием?

9 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 12.12.2020 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.