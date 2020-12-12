Орел и Решка. Девчата: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)

12 декабря 2020 03:00 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Девчата: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
Орел и Решка. Девчата: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
кадр из программы

12 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 9 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

Читайте такжеLe Маршрутка-2: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)
Смотрите в 9 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата: Босния и Герцеговина – именно сюда отправятся Настя Ивлеева и Юлия Коваль. Страна с необычным названием расположена на Балканском полуострове, и ее ближайшие соседи – это Хорватия, Черногория и Сербия. Юлия Коваль отправится исследовать горы, которые занимают 90% всей территории Боснии и Герцеговины.  Чем удивит ведущую местная природа? Узнайте в 9 выпуске Орел и Решка. Девчата.

Знакомство со столицей Боснии и Герцеговины

Первой точкой на маршруте Насти Ивлеевой станет Сараево – один из старейших городов в Европе, который имеет очень необычную и давнюю историю. В течение последних 100 лет Сараево было в составе шести различных государств, пережило Первую и Вторую мировую войны, а в 90-х годах выстояло в Боснийской войне. В память о военных действиях на стенах домов остались следы от обстрелов. С момента последних боевых действий прошло 25 лет, и теперь Сараево считается одной из самых безопасных столиц Европы. Здесь отреставрировали центр города, а главной его изюминкой стали мосты через реку Миляцка. Почти каждый мост имеет свою собственную историю и рассказывает о трагических событиях того времени. Чем еще удивит столица Боснии и Герцеговины? Смотрите в тревел-шоу Орел и Решка с Настей Ивлеевой.

Увидеть Сараево из окна авто – круто, но еще лучше пролететь над городом на гирокоптере. Именно так и сделает Юлия Коваль в 9 выпуске Орел и Решка 2020. Куда пойти и что посмотреть в Боснии и Герцеговине? Ответ – прямо сейчас! Готовы открыть новые горизонты и исследовать страну с необычным названием?

9 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 12.12.2020 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

 

Облако тегов

Орел и Решка Новый Канал телешоу путешествие телешоу онлайн телешоу 2020 Орел и Решка. Девчата

Материалы по теме

Один за всех: почему мать оставила двоих детей ради мужчины, который старше ее на 40 лет?
Анонсы на ТВ

Один за всех: почему мать оставила двоих детей ради мужчины, который старше ее на 40 лет?
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 16 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 16 выпускаЭксклюзив
Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
Телешоу

Орел и Решка. Чудеса света 3 сезон: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 12.12.2020)
Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)
Сериалы

Второй шанс: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 12.12.2020)

Популярное на сайте

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020

Холостячка: кто покинул проект в 7 выпуске от 04.12.2020
Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.12.2020)

Популярное видео

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)

Пес 6 сезон: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 07.12.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 07.12.2020)
Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)

Холостячка: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 11.12.2020)
Верная подруга: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.12.2020)

Верная подруга: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 06.12.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK