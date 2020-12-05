Орел и Решка. Девчата: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 05.12.2020)

5 декабря на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 8 выпуск нового сезона тревел-шоу Орел и Решка. Девчата.

Смотрите в 8 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Девчата : Настя Ивлеева и Юлия Коваль будут покорять самый популярный курорт Турции – Анталью. Город расположен на юге страны и омывается Средиземным морем. Чем Анталия привлекает миллионы туристов каждый год? Узнайте прямо сейчас – смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка с Настей Ивлеевой.

Солнечная Анталия – идеальное место для любителей пляжного отдыха

Город привлекает путешественников прекрасными белоснежными песчаными пляжами, живописной природой, невероятной архитектурой, интересной историей и большим количеством солнечных дней в году. В 8 выпуске Орел и Решка. Девчата Насте Ивлевой достанется золотая карта, поэтому ведущая проведет свой уикенд на лакшери-курорте Кемер. Куда пойти и что посмотреть богачу? Ответ – прямо сейчас!

Не морем единым

Беднячке Юлии Коваль придется прожить выходные на $100. Ведущая отправится в город Белек – один из самых молодых курортов Турции. Еще 40 лет назад здесь было дикое побережье Средиземноморья, однако с развитием туризма здесь построили десятки гостиниц. Юлия отправится в национальный парк и природный заповедник, где сможет насладиться прекрасным видом на каньон Тазы. Его высота достигает 400 метров над уровнем моря, а от мощи и величия просто захватывает дух. Также ведущую ждет экстремальный рафтинг и ночлег в палатке среди дикой природы. Не пропустите приключения Насти Ивлеевой и Юлии Коваль в солнечной Анталии – смотрите онлайн тревел-шоу Орел и Решка. Девчата 8 выпуск от 05.12.2020.

8 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Девчата смотрите 05.12.2020 в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.